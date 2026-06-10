Il cine-teatro Palladium archivia un’altra stagione, al via i lavori per il rinnovo della sala

Numeri da record per la sala della parrocchia di Castello gestita dai volontari

Nuova pavimentazione e nuove poltroncine, le libere offerte per avere quelle vecchia copriranno in parte lo sforzo economico

LECCO – Con i primi di giugno, come di consueto, si chiude un’altra lunga stagione, iniziata a fine agosto 2025. Una stagione come sempre intensa e gestita dal gruppo di volontari che consentono la sopravvivenza della sala. Alla stagione cinematografica di prima visione, bisogna aggiungere la rassegna del giovedì, nonché le svariate occasioni in cui la sala viene richiesta per ospitare eventi e incontri.

“I numeri sono ancora in fase di elaborazione definitiva, ma dicono aver migliorato quelli della scorsa stagione, soprattutto grazie al ‘fenomeno Zalone’ che ha esteso i suoi benefici effetti anche sul Palladium – hanno detto i volontari -. Infatti se il comico pugliese è riuscito a portare al cinema quasi 11 milioni di persone a livello nazionale è anche vero che 8000 sono venute nella sala lecchese. L’impegno non è stato da poco, ma i responsabili, i cassieri e le maschere, i montatori hanno saputo reggere l’ondata di pubblico che ha affollato la sala facendo registrare cinque sold-out” .

Buoni risultati sono stati raggiunti anche con altri titoli fra i quali vale la pena ricordare le 700 presenze ottenute con “Cime tempestose”, oppure la proiezione in prima visione di “Le città di pianura”, un film italiano a basso costo proiettato sin dall’uscita e che qualche mese dopo alla cerimonia dei David di Donatello avrebbe fatto incetta di premi.

La rassegna del giovedì, con i suoi venti titoli, giunta al suo film numero 230, si è attestata sulle 2mila presenze totali e con un pubblico sempre ben disposto, forse grazie alla breve presentazione che precedeva ogni film e alla scheda offerta all’ingresso. Da citare le belle serate organizzate in sinergia con il Club Alpino Italiano di Lecco, i film sulla montagna e la serata evento dedicata al docufilm incentrato su Giulio Regeni.

La notizia più importante, però, è il rinnovo della sala che sarà dotata di una nuova pavimentazione, di nuove poltroncine e di un nuovo servo scala per disabili. Nello scorso luglio, il Palladium ha partecipato a un bando di Regione Lombardia, finalizzato all’ammodernamento delle sale. Qualche settimana prima di Natale ha appreso di essere stato ammesso. E’ partita subito la selezione dei fornitori e delle imprese, con relativi preventivi e, a partire da metà giugno, sarà avviato il cantiere.

“Prima si procederà allo smontaggio e al ritiro delle vecchie e care poltrone in velluto rosso che in alcuni casi sono state richieste contro libera donazione/offerta alla parrocchia e che serviranno a coprire almeno in parte lo sforzo economico per la parte non finanziata a rendicontazione”.