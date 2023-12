Il comune di Erve consegna la Costituzione ai diciottenni del paese

La cerimonia durante lo scorso Consiglio comunale

I 9 giovani hanno letto i primi 9 articoli della Costituzione

ERVE – Nei giorni scorsi è stato approvato a Erve il bilancio di previsione 2024-2026. Prima dell’inizio del consiglio comunale, con una breve cerimonia, è stata consegnata ai nove diciottenni ervesi la Costituzione e la tessera elettorale.

Il sindaco Giancarlo Valsecchi e la consigliera delegata alle Politiche giovanili Laura Pigazzini hanno sottolineato come anche per i giovani sia importante dedicare un po’ del proprio tempo alla gestione della cosa pubblica come bene comune, augurando a loro i migliori successi nello studio e nell’attività lavorativa.

Ognuno di loro ha poi letto i primi nove articoli della Costituzione accolti dall’applauso finale dei consiglieri comunali. Nella prossima del consiglio verranno invece consegnate ad alcuni studenti le borse di studio al merito.