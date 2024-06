Il Comune di Lecco si aggiudica il bando europeo gemellaggi 2023

Lecco e Szombathely, dall’Europa oltre 30.000 euro per la condivisione di politiche energetiche innovative

LECCO – In un’epoca in cui le sfide ambientali e le politiche energetiche frammentarie rappresentano un ostacolo globale, il Comune di Lecco e il Comune gemellato di Szombathely si uniscono per affrontare questi temi con il progetto “C-Energy – Customized energy: energy policies in a changing world”. Grazie alla partecipazione al Bando Europeo CERV 2023, il progetto ha ottenuto un finanziamento di oltre 30.000 euro, dimostrando la bontà di questa azione coordinata a livello internazionale.

“C-Energy” nasce dal workshop “In Europa per uno sviluppo sostenibile”, tenutosi a Lecco nel giugno scorso e organizzato dal Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco, dove le città gemellate hanno condiviso le proprie esperienze in materia. Questo evento ha posto le basi per la candidatura al bando, con l’adesione anche delle altre città gemellate: Mâcon, Overijse e Igualada.

Il Comune di Lecco, capofila del progetto, ha investito in diverse aree delle politiche energetiche: povertà energetica, educazione energetica, efficientamento degli edifici pubblici e la creazione di una Comunità energetica rinnovabile. Szombathely, a sua volta, ha investito nel supporto finanziario alle famiglie bisognose, a contrasto del cambiamento climatico, per efficientamento energetico degli edifici pubblici, per la riduzione delle emissioni di carbonio e la transizione verde. Partendo da queste e altre best practice, il Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco ha costruito un’importante sinergia internazionale fino ad arrivare a una progettualità condivisa che valorizzasse e potenziasse l’impegno verso questi temi prioritari non solo per la nostra città.

Il progetto “C-Energy” prevede quattro azioni principali: si partirà a settembre 2024 con “Energy and climate change” un webinar formativo con l’obiettivo di sensibilizzare sulle politiche energetiche nazionali, europee e sui cambiamenti climatici. Il secondo evento, a ottobre 2024, ‘Energy policies: best practices exchange” prevede due giorni di lavoro in presenza a Lecco con una tavola rotonda istituzionale dei rappresentanti di Lecco e Szombathely durante la quale si condivideranno le migliori pratiche internazionali sulle politiche energetiche. I risultati dei contenuti emersi verranno condivisi nella seconda giornata di lavoro alla presenza di tecnici, amministrativi e stakeholder. A novembre 2024, il terzo evento “Adaptatation to climate change and uncertain energy supplies, mitigation steps” si svolgerà in due giorni a Szombathely e vedrà coinvolta una delegazione di oltre 40 persone tra studenti e docenti della città di Lecco che scopriranno le best practices del territorio. In questa occasione verrà lanciato un contest per studenti. Le classi partecipanti saranno sfidate a proporre soluzioni innovative e azioni di sensibilizzazione in materia di energia, educazione al consumo e cambiamenti climatici. I progetti saranno valutati da una giuria internazionale e premiati a maggio 2025 nell’ambito del Festival della sostenibilità alla presenza a Lecco di oltre 40 partecipanti tra studenti e docenti ungheresi.

Solo 66 progetti in tutta Europa sono stati selezionati e il progetto C-Energy di Lecco ha riportato un punteggio di 96/100 (38/40 per rilevanza, 39/40 per qualità, 19/20 per impatto), ottenendo 33.835 euro di finanziamento. Questo riconoscimento segna l’inizio di un dialogo sulle politiche energetiche e il cambiamento climatico che coinvolge le nuove generazioni e dà nuovo vigore alle relazioni con le città gemellate. Ulteriori dettagli sul bando e sul progetto a questo collegamento.