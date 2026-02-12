Il cordoglio di Mauro Piazza per la scomparsa di Gabriele Perossi

Cordoglio del Sottosegretario regionale: “Con lui Lecco perde un uomo che ha saputo unire impegno civile, passione politica, dedizione alla famiglia e una fede vissuta con coerenza e discrezione”

“La scomparsa di Gabriele Perossi addolora profondamente la nostra comunità. Con lui Lecco perde un uomo che ha saputo unire impegno civile, passione politica, dedizione alla famiglia e una fede vissuta con coerenza e discrezione.

Figura centrale della vita amministrativa cittadina, ha dedicato gran parte della sua esistenza al servizio della comunità, ricoprendo con serietà e competenza il ruolo di consigliere comunale e, in particolare, quello di assessore al Bilancio, incarico che ha svolto con rigore, equilibrio e costante attenzione al bene comune.

La sua militanza nella Democrazia Cristiana, di cui fu segretario cittadino, e successivamente in Forza Italia, testimonia un percorso politico vissuto con autentico spirito di servizio. Anche al di fuori degli incarichi ufficiali ha continuato a seguire con attenzione le vicende pubbliche, rimanendo un punto di riferimento per molti e offrendo consigli e sostegno con la consueta discrezione.

Con un carattere deciso e autorevole, Perossi affrontava ogni confronto con schiettezza, riuscendo sempre a farsi apprezzare e rispettare anche da chi la pensava diversamente.

Ha lasciato un segno fatto di relazioni sincere e di dedizione concreta agli altri. Lecco perde oggi un amministratore appassionato, un uomo delle istituzioni e una figura stimata da tanti.

Alla moglie Giovanna, ai figli Francesca, Silvia, Alessandro e Paola e a tutti i familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza personale e istituzionale in questo momento di grande dolore”.

Mauro Piazza

Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia