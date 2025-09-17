Il Corecom Tour parte da Lecco: “Cultura della comunicazione consapevole e partecipata”

In Sala Ticozzi l’incontro organizzato dal Comitato Regionale per le comunicazioni della Lombardia

Il presidente Gariboldi ha illustrato l’attività

LECCO – Lecco ha ospitato questa mattina la prima tappa del Corecom Tour, il percorso di incontri organizzato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia per rafforzare il legame con le comunità locali.

L’appuntamento si è svolto mercoledì 17 settembre presso la Sala Don Ticozzi di via Ongania, alla presenza del presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi, di tutti i componenti del Comitato, dei consiglieri regionali del territorio e del sottosegretario regionale all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza.

“Il Corecom Tour rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il legame tra il Comitato e il territorio – ha sottolineato Gariboldi – valorizzando le specificità di ogni provincia e promuovendo una cultura della comunicazione consapevole e partecipata in tutta la Lombardia”.

L’incontro lecchese è stato concepito come un momento di confronto aperto con cittadini, istituzioni, scuole e operatori dell’informazione. Obiettivo: illustrare le attività del Corecom e raccogliere proposte e suggerimenti per migliorare il rapporto tra comunicazione pubblica e comunità locali.

La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha ringraziato il Comitato per aver scelto proprio il capoluogo lariano come tappa inaugurale del tour, mentre il consigliere regionale Giacomo Zamperini, portando i saluti del presidente del Consiglio regionale Federico Romani, ha posto l’accento sull’importanza dell’informazione locale: “L’editoria, lo sappiamo, è in sofferenza, ma Regione crede fortemente nell’informazione locale e per questo da anni promuove un bando da 1 milione di euro. Obiettivo per il futuro è combattere le fake news”.

Il sottosegretario Mauro Piazza ha invece evidenziato il ruolo istituzionale del Corecom: “È una delle deleghe che lo Stato centrale attribuisce alla Regione, e molti aspetti riguardano questioni tecnico-amministrative. Ma non meno importante è il lavoro di alfabetizzazione che il Comitato porta avanti con le scuole”.

Con il Corecom Tour, la Lombardia rilancia dunque la sfida di una comunicazione pubblica sempre più trasparente, accessibile e vicina ai cittadini, partendo proprio da Lecco come primo simbolico punto di contatto con il territorio.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’impegno del Corecom Lombardia e far conoscere da vicino le rispettive funzioni: dalla tutela degli utenti nei rapporti con gli operatori di telecomunicazioni, alla vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale, fino all’educazione ai media e alla promozione del pluralismo dell’informazione.

Diversi gli argomenti trattati dai componenti del Corecom a partire dall’illustrazione delle attività e delle funzioni del comitato spiegate dal Presidente Gariboldi, alla riflessione sui Media education a cura della Vice Presidente Marianna Sala. Maurizio Gussoni ha affrontato il tema della Par Condicio, Veronica Cella quello della gestione delle controversie e Marco Dragone ha concluso con un intervento sul monitoraggio dell’emittenza televisiva locale.

Il forte incremento della fruizione degli strumenti di comunicazione elettronica (telefonia mobile, internet, pay tv) ha portato a una crescita esponenziale del contenzioso in materia. Dal 2018, anno in cui è entrata in funzione la piattaforma ConciliaWeb, Corecom Lombardia ha ricevuto circa 67mila richieste di conciliazione e ha aiutato imprese e cittadini a rientrare in possesso di circa 14 milioni di euro in termini di indennizzi, storni e rimborsi.

