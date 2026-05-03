Il Coro Alpino Lecchese compie 75 anni: concerti l’8 maggio a Lecco e il 16 a Dervio

Per celebrare l’anniversario sono previsti 15 concerti tra Lecco e provincia e la pubblicazione di un libro a settembre

Il coro, nato nel 1951, proporrà serate anche con altri gruppi del territorio per diffondere il canto popolare

LECCO – Il Coro Alpino Lecchese festeggia quest’anno i 75 anni di attività, un traguardo che lo colloca tra le realtà corali più longeve d’Italia. Nato nel 1951 all’Oratorio San Luigi di Lecco, il gruppo ha continuato nel tempo a promuovere il canto popolare, di montagna e degli alpini, esibendosi in Italia e all’estero.

Per celebrare l’anniversario, il maestro Francesco Bussani e il direttivo del coro hanno programmato una serie di iniziative che comprendono la realizzazione di un libro, previsto per il prossimo settembre, e un calendario di concerti: sono già 15 gli appuntamenti in programma tra il Comune di Lecco e il territorio provinciale, dalla Valsassina al Lago fino alla Brianza.

I concerti prevedono serate con il solo Coro Alpino Lecchese e altre con la partecipazione di gruppi corali del territorio, con l’obiettivo di diffondere il canto popolare come strumento di condivisione e integrazione. Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, sostenuto da Acinque energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Larioreti Holding e Silea, e proporrà un percorso attraverso i brani più rappresentativi del repertorio, con interpretazioni diverse in ogni appuntamento.

Dopo i primi concerti già tenuti a Villa Vergano, Introbio – con il Coro Vandelia – e Sirone, il mese di maggio si presenta particolarmente intenso. Il primo appuntamento è in programma venerdì 8 maggio alle 21 a Lecco, al Salottone Arcobaleno di San Giovanni, con il Coro Femminile Futura di Lecco.

La serata presenta diverse particolarità: la data è legata alla festa della mamma, i direttori Francesco Bussani e Maria Grazia Riva sono entrambi allievi del maestro Francesco Sacchi, e si tratta della prima collaborazione tra il Coro Alpino Lecchese e il Coro Femminile Futura. Anche la location, messa a disposizione dalla Comunità Pastorale di San Giovanni, rappresenta una scelta inusuale ma orientata a favorire una maggiore diffusione del canto popolare.

Il calendario proseguirà sabato 16 maggio alle 21 a Corenno Plinio, a Dervio, nella chiesa di San Tommaso di Canterbury, con il Coro Delphum. Sono inoltre previsti ulteriori appuntamenti a Perego e Bulciago.