Il Coro Ana dell’Adda festeggia i 20 anni con un pellegrinaggio tra Assisi e Roma

Quattro giorni intensi tra musica, spiritualità e momenti conviviali

Un gruppo di amici eccezionale che ha dimostrando quanto è bello stare insieme ispirati dalla semplicità e dallo spirito alpino

OLGINATE/CALOLZIO – Bellissima esperienza per il Coro Ana dell’Adda e per i suoi accompagnatori. In occasione del 20° anniversario di fondazione, nell’anno giubilare, il coro Ana dell’Adda, diretto dal maestro Damiano Bonanomi e presieduto da Andrea Radaelli, ha organizzato una serie di coinvolgenti iniziative, dal 2 al 5 maggio, ad Assisi, città della Pace, e Roma. Il ricco programma in calendario gettava le basi per costruire una duratura amicizia tra il coro Ana dell’Adda, le associazioni e le comunità di Olginate e Calolziocorte con le associazioni angeliane (pro Loco Assisi, piatto di Sant’Antonio Abate) e le comunità di Valsinni (Matera) e Assisi (Perugia).

Venerdì 2 maggi, alle 17, presso il palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli il coro ha tenuto il Concerto dell’Amicizia durante il quale vi è stato l’incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali e delle associazioni con consegna di onorificenze e scambio di doni. Erano presenti i Sindaci di Olginate Marco Passoni, di Assisi Valter Stoppini, di Valsinni Gaetano Celano, il vice sindaco di Calolziocorte Aldo Valsecchi, il vice presidente della Proloco Olginate nonché presidente del coro Ana dell’Adda Andrea Redaelli, il consigliere della Proloco Calolziocorte Loredana Valsecchi, il capogruppo Ana di Olginate Riva Danilo, il consigliere gruppo Ana Calolziocorte Maurizio Losa. Presenti inoltre numerosi rappresentanti delle associazioni umbre e una ricca delegazione del comune di Valsinni capitanata dal Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Fabiano Popia.

Il giorno successivo, raggiunta Roma, il coro accompagnato da un rappresentante dell’Ana di Roma storico dell’arte, ha visitato alcune delle meraviglie della città eterna e ha quindi raggiunto la sede Ana in viale Giulio Cesare per un allegro pranzo comunitario con gli amici alpini romani. La sera, presso il palazzo della Cancelleria, l’incontro e gemellaggio con il coro Ana di Roma con un ricco concerto e un piacevole e festoso rinfresco a base di porchetta.

Il nutrito programma ha previsto anche momenti di intensa spiritualità guidati dal cappellano del coro Ana dell’Adda padre Pierfrancesco Corti. Tre sono stati i momenti salienti. La mattina del 2 maggio il coro ha animato la messa tenutasi presso la Basilica Papale Inferiore di San Francesco in Assisi. Il 3 maggio il coro e gli accompagnatori hanno potuto varcare la Porta Santa e assistere alla celebrazione di una messa privata presso la cappella del Coro nella Basilica di San Pietro. Infine, domenica 4 maggio, la celebrazione della Santa Messa sempre allietata dal Coro Ana dell’Adda nella basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, che accoglie nel suo interno le maggiori testimonianze del francescanesimo: la piccola cappella della Porziuncola e la cappella del transito dove morì San Francesco.

Non sono mancati momenti di convivialità, pranzi e cene con piatti tipici e prodotti del luogo offerti gentilmente dalle associazioni locali e dagli amici alpini di Roma. Da sottolineare inoltre le frequenti e ricche “merende” offerte dal Coro dell’Adda durante il lungo viaggio di andata e ritorno. Un bilancio dei quattro giorni? Un gruppo di amici eccezionale che, nonostante il fitto programma, ha partecipato con gioia agli avvenimenti civili e religiosi dimostrando quanto è bello stare insieme ispirati dalla semplicità e dallo spirito alpino.