Il corso Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio (TeDCAT) celebra i primi laureati

LECCO – L’Università degli Studi di Pavia ha ospitato nei giorni scorsi la prima sessione di lauree del corso professionalizzante e abilitante in Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio (TeDCAT), un percorso di studi fortemente voluto da diversi Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati, tra i quali quello della provincia di Lecco.

La cerimonia ha avuto luogo presso il Nuovo Polo Didattico della Facoltà di Ingegneria, alla presenza del Presidente della Facoltà, Prof. Luca Perregrini, del Presidente del Consiglio Didattico, Prof. Vittorio Casella, della referente del Corso di Laurea, Prof.ssa Marica Franzini, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Prof. Andrea Penna, e dei rappresentanti dei Collegi di Lombardia e Piemonte: con il Presidente del Collegio di Lecco, Piergiorgio Caspani, erano in aula magna anche i colleghi Fabio Signorelli e Carlo Cane.

Il corso TeDCAT è nato con l’obiettivo di formare professionisti aventi un profilo culturale che trova le sue origini nella figura tradizionale del geometra e che, tuttavia, si allarga per comprendere competenze legate all’efficientamento energetico, alla sicurezza delle strutture, alla protezione del territorio, al monitoraggio del territorio, dei manufatti e delle infrastrutture, alla sicurezza sul lavoro, alla mediazione e gestione dei conflitti, alla valutazione immobiliare.

I neodottori, Alessandro Armanetti, Andrea Cantarello, Daniel Faletra e Luca Viola, hanno tutti conseguito la laurea a pieni voti e l’abilitazione allo svolgimento della professione di Geometra Laureato.

“La cerimonia di martedì ha rappresentato un momento di grande importanza e significato per tutti i soggetti che hanno creduto in questo percorso di studi – ha commentato il presidente Caspani –. Le competenze che si formano qui sono assolutamente attrattive sul mercato del lavoro e ci fa piacere vedere che un numero crescente di ragazzi sta scegliendo questo corso per gettare le basi del proprio futuro professionale”.

Le lauree odierne segnano un traguardo significativo per il mondo accademico e professionale; i nuovi laureati porteranno il loro bagaglio di esperienze e competenze nel mondo del lavoro ispirando le future generazioni di studenti a seguire lo stesso percorso.