Il Crocione del San Martino compie 10 anni, festa in vetta il 22 giugno

LECCO – Il 22 giugno 2014 era una domenica, una data particolarmente cara ai lecchesi appassionati di montagna perché in quel giorno venne inaugurato il nuovo Crocione posizionato in cima al San Martino. Un’iniziativa del Gruppo Escursionisti Rancesi in collaborazione con Gianmario Maver, del Gruppo Beck, che ne realizzò il progetto.

Dieci anni dopo, sabato 22 giugno 2024, gli Alpini Monte Medale Rancio-Laorca organizzano una festa per il 10° anniversario del Crocione in collaborazione con il Ger Rancio e i Beck. Alle ore 11 don Marco Tenderini celebrerà la Santa Messa in vetta al San Martino a seguire ci sarà il pranzo presso la Baita Piazza.

La nuova croce, realizzata materialmente da Gianbattista Facchini della Carpenteria Olginatese, sostituì quella vecchia in legno rovinata irreparabilmente nell’aprile del 2012 da un fulmine. Il nuovo manufatto, alto 5 metri e ampio 2,20 metri, è realizzato in acciaio inox satinato. Nell’occasione dell’inaugurazione del 2014 venne anche ricordato Fabio Gariboldi, amico e socio del Ger, scomparso il 15 settembre 2013 a soli 43 anni, a causa di un malore mentre si trovava proprio alla cappelletta del San Martino.

Dieci anni fa l’inaugurazione del Crocione fu anche l’occasione per devolvere alcuni fondi in beneficenza e così sarà anche questa volta con il ricavato del pranzo che andrà alla Casa sul Pozzo di Padre Angelo Cupini: “A dieci anni dall’inaugurazione della croce è una soddisfazione vedere ancora l’apprezzamento di tante persone che ogni fine settimana salgono al San Martino – ha detto Gianmario Maver invitando tutti all’appuntamento del 22 giugno -. Un luogo meraviglioso come testimoniano le numerose frasi lasciate quotidianamente sul libro di vetta. Era giusto celebrare questo anniversario per ricordare l’importanza di questa croce che, silenziosamente, veglia sulla nostra città”.