Il cuore dei Falchi Lecco batte per La Goccia: giornata speciale sui sentieri del Pertus

Sabato scorso si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la Giornata del Sorriso 2026

Quest’anno erano presenti anche alcuni ragazzi del Don Guanella e l’associazione Gabrb3 Life Changes

LECCO – Il cuore dei Falchi Lecco non smette mai di battere! Sia quando si parla di sport, ma soprattutto quando si tratta di solidarietà, il gruppo di atleti guidato dal presidente Filippo Ugolini è in prima linea con tutta la passione e l’impegno possibili. E proprio grazie a questa passione lo scorso fine settimana si è rinnovato l’appuntamento con la Giornata del Sorriso 2026 che, ancora una volta, ha visto protagonisti i ragazzi dell’associazione La Goccia.

“Sabato scorso abbiamo vissuto una meravigliosa giornata al Pertus, sopra Carenno, con i ragazzi dell’associazione La Goccia di Lecco, cinque ragazzi del Don Guanella e l’associazione Gabrb3 Life Changes con il presidente Umberto Dolcini, papà di Tommy – ha raccontato Ugolini -. Tramite Emanuele Rotta di One Step Outside, Guida di Media Montagna, abbiamo recuperato le joelette (speciali carrozzine che permettono a persone con disabilità di percorrere sentieri di montagna e terreni accidentati) con cui abbiamo potuto far vivere ai ragazzi una giornata speciale”.

Teatro dell’esperienza è stato il sentiero panoramico Papa Paolo VI, un percorso naturalistico ad “utenza ampliata” situato al Pertus (tra Valle San Martino e Valle Imagna): “Abbiamo accompagnato i nostri amici in una gita di un paio d’ore lungo il panoramico sentiero e, a metà percorso, abbiamo allestito anche un ristoro – ha continuato Ugolini -. Alla fine siamo andati al bar ristorante Pertus per un pranzo insieme ai ragazzi e ai volontari”.

La bella giornata si è conclusa con uno scambio di doni: i Falchi hanno consegnato la maglietta speciale realizzata apposta per l’evento, mentre i ragazzi hanno donato al gruppo sportivo una quadro con una fotografia scattata in una giornata trascorsa assieme ai Piani Resinelli.

Poi, nella miglior tradizione dei Falchi, al pomeriggio è scattata la festa a suon di musica e balli: “Un doveroso e sentito ringraziamento vogliamo rivolgerlo agli sponsor che hanno reso possibile ancora una volta questo prezioso incontro: grazie a Kapriol, Acciaitubi

e Studio Bartesaghi Romaniello“.