Il futuro della città: tre serate pubbliche sul Piano di Governo del Territorio

Il sindaco Gattinoni: “La città si costruisce insieme”

Appuntamento alla Piccola il 23, 24 e 30 ottobre

LECCO – “La città di Lecco è al centro di una fase di trasformazione profonda, che coinvolge non solo gli spazi urbani, ma anche i bisogni e le aspirazioni dei suoi cittadini”. A sottolinearlo è il sindaco Mauro Gattinoni, che in una lettera aperta ai lecchesi ha illustrato la visione dell’Amministrazione comunale per il futuro della città e ha invitato la popolazione a partecipare attivamente al percorso di revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT).

“La nostra città sta cambiando in maniera importante – scrive Gattinoni – e con essa i bisogni di cittadini, famiglie e imprese: esigenza di case a prezzi equi per giovani e lavoratori, nuovi spazi per gli operatori turistici, residenze universitarie, conversione di aree o capannoni inutilizzati. Questo cambiamento va governato con attenzione e lungimiranza. Il PGT, lo strumento urbanistico che guida le scelte di sviluppo e pianificazione, rappresenta dunque l’occasione per orientare in modo sostenibile la crescita di Lecco nei prossimi anni”.

Lo scorso luglio l’Amministrazione comunale ha presentato formalmente la propria visione di città nella fase di adozione del nuovo PGT, ma – come sottolinea il sindaco – “una città non si progetta da soli: si costruisce insieme”. Da qui nasce l’iniziativa “Dialoghi sulla città”, un ciclo di tre serate pubbliche dedicate al confronto con cittadini e imprese su alcuni temi strategici del piano.

Il 23 ottobre si parlerà del futuro dell’ex area Piccola Velocità, il 24 ottobre della fascia pedemontana, della Valle del Gerenzone e della rigenerazione urbana, mentre il 30 ottobre l’incontro sarà dedicato alle politiche per l’abitare, con particolare attenzione a giovani, famiglie e housing sociale. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 20.45 presso il nuovo Urban Center dell’ex Piccola Velocità, in piazzale Cassin.

Durante le serate, Gattinoni e l’assessore allo Sviluppo Urbano Giuseppe Rusconi illustreranno i contenuti del nuovo PGT, aprendo poi il dibattito con il pubblico. Dalle proposte e dalle osservazioni che emergeranno potranno nascere suggerimenti o modifiche da recepire nella versione definitiva del piano, la cui approvazione è prevista per febbraio 2026.

Ogni cittadino, inoltre, potrà presentare le proprie osservazioni formali al Piano entro il 3 novembre. “Il dialogo per la costruzione della città di domani l’abbiamo avviato oltre un anno fa – ricorda Gattinoni – con sopralluoghi e incontri nei rioni. Ora siamo al momento decisivo: vi invito a partecipare a questi momenti di confronto. Perché Lecco è di tutti, e il suo futuro si scrive insieme”.