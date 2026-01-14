Il G.S Aurora San Francesco ricorda “Lo Zio” Arrigoni: “Sempre entusiasta e sincero”

Il ricordo commosso del gruppo e dell’ex presidente Peppino Ciresa

“Perderlo un dispiacere grande. Il suo modo di essere alla lunga contagiava tutti”

LECCO – “Ci sono quelle volte in cui ti arriva una notizia così all’improvviso e non ci credi. Pensi che qualcuno si sia sbagliato, ti confronti un attimo con altri conoscenti e poi scopri che purtroppo la notizia è vera. Lo Zio non c’è più”. “Lo Zio” è Luciano Arrigoni, volto noto nel basket lecchese come collaboratore in diverse società, scomparso ieri a soli 56 anni, che il G.S Aurora San Francesco (Associazione Sportiva Dilettantistica lecchese con cui esordì come allenatore) ha voluto ricordare sui social, dopo il cordoglio già diffuso della Pol. Lierna che l’uomo allenava ultimamente.

“È difficile, in questi momenti, trovare le parole giuste – si legge ancora nel post -. Ma riguardando le vecchie foto di una volta, immagini di squadre che indossano canotte e pantaloncini che profumano di anni 90, ti capita davanti lo stralcio di un vecchio Bollettino “Speciale Basket” del 1993 che recita: “Lo Zio dà carica e vigore a tutto il team. È difficile che lo Zio non abbia il sorriso sul viso, un sorriso sempre entusiasta e sincero: è il suo modo di essere che alla lunga contagia tutti”. Le parole giuste, in fondo, le avevamo già scritte: lo abbiamo sempre saputo e lo sapremo per sempre. Ciao Luciano, ciao Zio Lucky”.

Un dolce e affettuoso ricordo nascosto dietro parole di sofferenza, lo stesso dispiacere che non ha mancato di esprimere Giuseppe “Peppino” Ciresa, consigliere comunale (Lecco Ideale) per anni presidente del G.S. Aurora (nel periodo che va circa dal ’68 agli anni ’80) e tutt’oggi impegnato come aiutante nel comparto sci/montagna: “Di Arrigoni ho un bel ricordo, suo fratello è stato uno dei miei maggiori collaboratori durante la campagna elettorale e anche lui ha dato una mano. Per un po’ di tempo, circa sei/sette anni, ha lavorato anche nel mio panificio (Panificio Alimentare Ciresa): un buon lavoratore e bravo amico. Proprio stamattina, dietro la cassa del negozio, ho trovato una fotografia dove c’era anche lui, molto giovane, mentre facevamo catering durante un matrimonio a Villa Cipressi a Varenna. La sua dipartita mi ha lasciato attonito, non me lo sarei mai aspettato. Quando succedono queste cose, a quest’età, il dispiacere è sempre grande”.

L’ultimo saluto ad Arrigoni sarà dato domani, giovedì 15 gennaio alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di San Francesco ai Frati Cappuccini. Questa sera alle ore 18 il Santo Rosario nella Sala del commiato della Casa Funeraria Galli. È possibile rendere omaggio a Luciano presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola n. 55, fino alle ore 9.45 di giovedì.