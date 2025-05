Il Giro d’Italia attraversa Lecco, in città scatta il “coprifuoco rosa”

Dalle ore 13 alle ore 16 la città si fermerà per assistere al passaggio dei corridori

Chiusura anticipata delle scuole a mezzogiorno. Polizia Locale e gruppi volontari a gestire la viabilità

LECCO – Il Giro d’Italia, la corsa più celebre sul territorio nazionale, approderà a Lecco giovedì 29 maggio. Un evento, giunto alla 108° edizione, che darà lustro alla città, dove passera la 18° tappa, ma che necessiterà di essere gestito nel migliore dei modi in quanto porterà a inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, soprattutto tenendo conto che si verificherà in un giorno infrasettimanale che la Prefettura e il Comune di Lecco, lavorando in sinergia con la Polizia Locale e gruppi di volontari, punta a contenere.

“Dalle ore 13 alle ore 16 Lecco sarà praticamente chiusa in una sorta di “coprifuoco rosa” – ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni durante un incontro dedicato al passaggio del Giro in sala consiliare oggi, venerdì -. La maggior parte delle strade cittadine saranno interessate e dunque interdette al traffico, come da protocollo la chiusura è prevista due ore e mezza prima del transito della corsa. Le scuole chiuderanno anticipatamente alle ore 12“.

Il Giro dividerà in due la città: scendendo dalla vecchia Lecco-Ballabio la Corsa rosa passerà per corso Monte Ortigara, corso Monte S. Gabriele, corso San Michele del Carso, corso Monte Santo, corso Matteotti, via Tonale, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, largo Caleotto, via Amendola, via Digione, viale Dante, piazza Manzoni, viale della Costituzione, via L. da Vinci, ponte J.F.Kennedy. Area di intrattenimento sarà piazza Manzoni, dove andrà in scena il grande show della Carovana, a partire dalle ore 14.

“In vista del Giro, come Amministrazione ci siamo impegnati a sistemare piccole parti di asfalto per garantire la sicurezza dei corridori – ha precisato Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Polizia Locale – a trovare assi viabilistici alternativi e a istituire l’Unità di Crisi Locale a cui faranno capo tutte le comunicazioni inerenti la situazione viabilistica durante la corsa. L’intero comando di Polizia Locale sarà operativo in città, affiancato dal gruppo comunale di Protezione Civile, dai City Angels, dagli uomini dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e da altri volontari, i quali daranno supporto nei passaggi meno impattanti dal punto di vista viabilistico.

Lungo tutto l’itinerario del Giro sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8.30 alle ore 16. Attivo anche il numero di telefono nelle giornate del 28 e 29 maggio per fornire informazioni riguardanti divieti, obblighi e modifiche viabilistiche: 0341 481530.

“Sul tragitto avremo 120 transenne posizionate a chiusura di intersezioni e parcheggi che si immettono sull’itinerario della corsa – è intervenuto Lucio Dioguardi, comandante della Polizia Locale di Lecco – avremo più di 100 uomini e donne provenienti dal mondo del volontariato e 40 operatori della Polizia Locale, mentre il personale restante sarà costituito da volontari della Protezione Civile e degli Alpini. L’unico varco aperto in direzione nord sarà il tunnel della SS 36, ogni altra strada è chiusa”.

“Pur di fronte ai disagi i ragazzi, le famiglie, gli appassionati che si affacceranno di fronte a questo lunghissimo serpentone di biciclette avranno modo di godersi una giornata di sport di altissimo livello”, ha concluso Gattinoni.

Ulteriori aggiornamenti sulla viabilità saranno forniti nei prossimi giorni.