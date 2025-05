Il Giro d’Italia passa a Lecco: scuole chiuse in anticipo

Giovedì 29 maggio scuole chiuse alle 12

I provvedimenti viabilistici: dalle 13 alle 16 in città scatta il ‘coprifuoco’ rosa

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia 2025: il prossimo giovedì, 29 maggio, la 18^ tappa della carovana rosa (Morbegno-Cesano Maderno) transiterà da Lecco. Per l’occasione la viabilità cittadina subirà importanti modifiche, presentate settimana scorsa in comune, con un vero e proprio ‘coprifuoco rosa’ che scatterà dalle 13 alle 16 per consentire il passaggio dei corridori.

Lungo tutto il percorso di gara la circolazione veicolare sarà sospesa: “La maggior parte delle strade cittadine saranno interessate e dunque interdette al traffico – aveva spiegato il sindaco Mauro Gattinoni – come da protocollo la chiusura è prevista due ore e mezza prima del transito della corsa”. Il Giro dividerà in due la città: scendendo dalla vecchia Lecco-Ballabio la Corsa rosa passerà per corso Monte Ortigara, corso Monte S. Gabriele, corso San Michele del Carso, corso Monte Santo, corso Matteotti, via Tonale, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, largo Caleotto, via Amendola, via Digione, viale Dante, piazza Manzoni, viale della Costituzione, via L. da Vinci, ponte J.F.Kennedy. Area di intrattenimento sarà piazza Manzoni, dove andrà in scena il grande show della Carovana, a partire dalle ore 14.

Per l’occasione anche le scuole cittadine di ogni ordine e grado cesseranno in anticipo l’attività didattica, alle ore 12 (qui l’ordinanza sindacale). A questo collegamento una sintesi delle principali informazioni relative al passaggio del Giro.