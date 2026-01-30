Il Governatore Lions incontra i club lecchesi: al centro la coesione

Lorenzo Paolo Terlera, Governatore del Distretto 108 Ib1, ospite alla Cascina Don Guanella

Al centro dell’incontro la collaborazione tra club e i progetti sul territorio

LECCO – Visita ufficiale del Governatore del Distretto Lions 108 Ib1 ai Lions Club Lecco Host e Lecco San Nicolò. Martedì 27 gennaio i soci dei due club hanno accolto Lorenzo Paolo Terlera nel corso di una serata ospitata alla Cascina Don Guanella di Valmadrera.

L’incontro si è aperto con un saluto di don Agostino, seguito dall’intervento di Antonio Bertoldini, presidente del Lions Club Lecco San Nicolò, che ha dato il benvenuto al Governatore e ai soci presenti. A sottolineare il rapporto tra le due realtà lecchesi è stato poi Matia Consonni, vicepresidente del Lions Club Lecco Host, che ha evidenziato la collaborazione costante tra i club su numerosi progetti condivisi. “I nostri club si incontrano spesso perché portiamo avanti numerosi progetti comuni, dall’ambliopia alla prevenzione degli abusi, fino al sostegno alla ricerca contro la leucemia”, ha spiegato Consonni, definendo la collaborazione tra soci e club “un valore prezioso per realizzare iniziative concrete per la comunità lecchese”.

Nel corso della serata è intervenuto anche Luigi Torri, presidente della IV Circoscrizione del Distretto 108 Ib1, che ha richiamato l’importanza dell’impegno continuativo dei club sul territorio.

A prendere poi la parola è stato il Governatore Lorenzo Paolo Terlera, che ha indicato nella “coesione” la parola chiave del suo mandato. Terlera ha sottolineato come i due club lecchesi, pur mantenendo la propria identità, esprimano una leadership territoriale condivisa e capace di offrire un servizio lionistico unitario ed efficace. Ha inoltre invitato i soci a contrastare indifferenza e individualismo, richiamando il motto del suo mandato, “Lead to Change”, tema del Presidente Internazionale Lions A.P. Singh, che richiama il valore del servizio come strumento di leadership e cambiamento.

Nel suo intervento, il Governatore ha espresso orgoglio per l’appartenenza all’associazione, ricordando come il Distretto 108 Ib1 conti oltre 101 club attivi, 14 club satellite e 9 Leo Club. “Realtà diverse ma complementari, che – ha sottolineato – contribuiscono a rafforzare l’azione lionistica sul territorio”. Terlera ha infine ringraziato i soci, definiti “l’eccellenza del territorio”, evidenziando l’importanza dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità all’interno dei club.

Alla serata ha partecipato anche il presidente del Leo Club di Lecco, a testimonianza del ruolo delle giovani generazioni nei progetti e nelle attività lionistiche.