Il caldo non riempie il PS: “Numeri stabili, attenzione ai pazienti fragili”

Il primario del Pronto Soccorso di Lecco dott. Luciano D’Angelo: “Le ondate di caldo aggravano le patologie, ma per ora nessuna emergenza”
LECCO – Il grande caldo che da giorni sta interessando il territorio lecchese non ha provocato, almeno per il momento, un’impennata degli accessi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecco. A spiegarlo è il primario, Luciano D’Angelo, che parla di una situazione sotto controllo e di numeri sostanzialmente in linea con quelli registrati nello stesso periodo dello scorso anno.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i colpi di calore rappresentano solo in rarissimi casi la causa diretta di accesso al Pronto Soccorso. A risentire maggiormente delle temperature elevate sono invece le persone anziane e i pazienti affetti da più patologie, il cui quadro clinico può destabilizzarsi di fronte a condizioni meteorologiche estreme.
“Le ondate di caldo – spiega D’Angelo – hanno un po’ lo stesso effetto che in inverno hanno le ondate di virosi: non generano necessariamente patologie specifiche, ma aggravano situazioni di fragilità già esistenti”.
Per il momento, dunque, l’emergenza caldo non si è tradotta in un sovraccarico per il Pronto Soccorso, anche se l’attenzione resta alta. Le raccomandazioni sono quelle ormai note: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e limitare le attività fisiche, privilegiando il riposo. Secondo le previsioni, le alte temperature sono destinate a proseguire per tutta la settimana, anche se nella giornata di oggi sono attesi temporali che potrebbero portare un temporaneo refrigerio e attenuare almeno in parte la canicola.
L’estate rappresenta tradizionalmente il periodo più intenso per il Pronto Soccorso di Lecco. La presenza del lago e il forte richiamo turistico del territorio determinano infatti un aumento degli accessi, rendendo i mesi estivi particolarmente impegnativi per il personale sanitario. La struttura lecchese registra ogni anno oltre 70 mila accessi, confermandosi uno dei presidi sanitari più sollecitati del territorio.
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