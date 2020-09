Il Lago di Como sbarca al 77° Festival di Venezia: “Un punto di partenza”

Sul red carpet italiano anche il cineturismo lariano

Collaborazione di Camera di Commercio e Lariofiere con Fondazione Ente dello Spettacolo

LECCO – In un periodo complicato per il turismo, le occasioni devono essere colte al volo. Così è che ha operato la Camera di Commercio di Como-Lecco con Lariofiere, avviando una collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo, ottenendo uno spazio all’interno del Grand Hotel Excelsior di Venezia per tutta la durata della 77^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Un’occasione imperdibile per promuovere il territorio, da sempre vivamente collegato con il mondo del grande schermo: non parliamo solo dei VIP che amano frequentare il Lario, che può vantare il soprannome “Lariowood”, ma soprattutto per le produzioni cinematografiche che si sono succedute in ogni angolo della destinazione. L’effetto del cineturismo non si è poi fatto attendere: le prenotazioni per Villa del Balbianello, dove George Lucas ha ambientato le scene romantiche di Star Wars Episodio II – L’attacco dei Cloni (2002), non hanno accennato a rallentare neanche in un’estate segnata dagli effetti del Covid.

Ed è in questa cornice che Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere, in accordo con la giunta camerale ed in particolare con il delegato al turismo Giuseppe Rasella, non ha esitato a confermare alla Fondazione Ente dello Spettacolo la collaborazione: il Presidente dell’illustre Fondazione è monsignor Davide Milani, il quale rappresenta il primo collegamento tra il nostro bellissimo territorio e questa vetrina internazionale.

“Il Lago di Como è un luogo globalmente riconosciuto per la sua importanza nel mondo del cinema – commenta Fabio Dadati – la presenza alla Mostra Internazionale deve essere un segnale di incoraggiamento e un punto di partenza per alzare il livello di offerta turistica legata al cinema, non solo dei visitatori, ma soprattutto delle produzioni, che generano un grande indotto sul territorio”.

Le star, i registi e i grandi giornalisti che passeranno dalla Mostra potranno essere ospiti sul Lago di Como: anche se non vedremo per quest’anno numerosi volti della Hollywood americana, i grandi personaggi del cinema europeo non mancheranno.

“Come presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo sono fiero ed onorato di accogliere il sistema Lago di Como nella nostra sede all’interno della 77^ Mostra internazionale di Arte cinematografica di Venezia. Da sempre a fianco del più antico e importante festival del cinema mondiale, la nostra Fondazione vuole proseguire un’alleanza con il Lago nata in occasione della prima edizione del Lecco Film Fest. Insieme vivremo una straordinaria opportunità per fare conoscere ancor di più la bellezza è l’unicità di questo territorio, le sue strutture di accoglienza turistiche, le sue ricchezze culturali, la possibilità di offirlo a chi volesse investire per realizzare produzioni video e cinematografiche. Oltre agli eventi dedicati, parleremo del Lago di Como a tutti gli ospiti dei nostri 60 appuntamenti culturali in programma durante il festival” afferma Mons. Davide Milani, Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e Prevosto di Lecco.

Tra questi, sono attesi nomi del calibro di Alessandro Gassman, già protagonista di una fiction ambientata tra il Lario e la Brianza, e Maria Grazia Cucinotta, madrina dell’appena conclusa 1^ edizione del Lecco Film Festival.

“Partendo dall’eredità delle azioni del passato e includendo le recenti iniziative questa partecipazione alla Mostra di Venezia viene ampiamente condivisa all’interno della strategia per la promozione turistica del Lago di Como, un unico territorio, comasco e lecchese insieme” afferma Giuseppe Rasella, componente di giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Con la Fondazione sono stati organizzati due eventi di presentazione durante il periodo della Mostra, attendendo quindi un pubblico di addetti ai lavori, attori, registi e scenografi. Due momenti che verranno sfruttati per raccontare ai visitatori della Mostra tutta la bellezza di una destinazione che fin dai fratelli Lumière ha affascinato e attratto registi e produzioni da tutto il mondo.

Tra i relatori di questi eventi Andrea Camesasca, che ha curato diversi progetti legati al cinema con l’allora Camera di Commercio di Como: “con il termine cineturismo non ci si può fermare solo alle location da oscar, ma bisogna considerare tutti gli attori e registi che si sono innamorati del Lario e qui sono tornati – afferma l’imprenditore – intercettando le produzioni cinematografiche, otterremmo un indotto notevole: non mancano spazi, servizi, comodità e professionalità da coinvolgere”.

Fitta di appuntamenti d’agenda del Lario durante #Venezia77: tra gli invitati, confermano la presenza Alessandro Fermi, presidente del Consiglio Regionale, Mauro Piazza, consigliere regionale, Lorenzo Riva, vice presidente della Camera di Commercio, Filippo Arcioni, presidente di Villa Erba.

La prima presentazione è prevista giovedì 3 settembre dal titolo “Le stelle del Lago di Como. Un set cinematografico unico al mondo”, che vede tra i relatori Andrea Camesasca e il giornalista Pietro Berra; si prosegue poi domenica 6 settembre con la presentazione del prossimo Lecco Film Fest a cura di Fondazione Ente dello Spettacolo e si conclude con “Lago di Como. Destinazione ideale per il cineturismo” giovedì 10 settembre con lo specialista Michelangelo Messina.

“Sono eventi a cui prenderanno parte non solo tecnici, ma anche giornalisti di tutta la nazione e non solo: un’occasione imperdibile per coinvolgere la stampa ed ottenere un’ottima visibilità per il Lago di Como. Un progetto, un’azione ambiziosa e di alta qualità: il Lago di Como è più che degno di sfilare su uno dei red carpet più famosi del mondo. Per chi fosse interessato a partecipare agli eventi e a visitare la 77^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, può contattare la Segreteria Organizzativa di Lariofiere, comunicando i riferimenti e le presenze”.