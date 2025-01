Il Liceo Manzoni presenta l’Erasmus Day: aprirsi all’Europa senza dimenticare le proprie radici

Un’occasione per riflettere sulla storia della città

LECCO – Curiosità, creatività, cittadinanza attiva, desiderio di conoscere e studiare nuove realtà per trovare idee di rigenerazione e riqualificazione della nostra città, ispirandosi ai progetti di altre nazioni. Queste le parole-chiave su cui hanno lavorato i docenti e gli studenti del Liceo Manzoni di Lecco coinvolti nel primo Erasmus Day dell’istituto: un’occasione per riflettere sulla storia della città, legata ai corsi d’acqua e all’industria metallurgica e serica, e sulle sue nuove prospettive di sviluppo socio-economico, culturale, artistico, ambientale, anche in chiave di orientamento professionale, con una speciale e fondamentale attenzione all’inclusione e alla sostenibilità.

L’evento, ospitato nella mattinata di mercoledì 15 gennaio presso l’auditorium di Officina Badoni, è stato organizzato dalla Commissione Erasmus del Liceo Manzoni, capitanata con passione ed entusiasmo dalla professoressa Anna Niccolai, docente di tedesco del liceo Linguistico. La Commissione Erasmus si è occupata della stesura di un progetto molto articolato che ha permesso all’istituto lecchese di ricevere l’accreditamento ufficiale Erasmus+ 2021/2027. Ciò si è tradotto nella ricezione di finanziamenti utilizzati a beneficio della promozione di numerose mobilità in Spagna, Germania e Francia: cinque scambi di classi del Liceo Linguistico, tre mobilità individuali per studenti e altrettante per docenti anche del Liceo Classico.

L’evento ha offerto un nutrito programma di interventi, introdotto dal benvenuto di Simone Buzzella di Officina Badoni, seguito dai saluti della Dirigente scolastica Maria Luisa Montagna, da sempre grande sostenitrice delle attività di internazionalizzazione. Le professoresse Sabrina Roma e Monica Putzu, docenti di inglese, hanno presentato il progetto Erasmus+ nelle sue caratteristiche generali e nella sua declinazione specificamente elaborata per il Liceo Manzoni, mentre la professoressa Niccolai ha fatto un excursus sulla storia industriale di Lecco.

La mattinata si è conclusa con la presentazione, a cura di Veronica Nessi di Legambiente, riguardante il Contratto di Fiume recentemente firmato fra il Comune di Lecco e molte altre istituzioni del territorio. Sulla scorta di questo documento e al termine di tutte le attività di mobilità messe in campo dalla scuola, gli studenti del Liceo Linguistico e Liceo Classico potranno contribuire alla fruizione pubblica del ricco patrimonio storico-culturale e ambientale della città attraverso l’elaborazione di contenuti multimediali o prodotti legati alla comunicazione e divulgazione correlati agli stessi.

Progetti di questo tipo confermano l’importanza della sinergia fra scuola e territorio e il fondamentale ruolo dei giovani quali cittadini attivi e consapevoli, valori in cui il Liceo Manzoni crede e ha sempre creduto.