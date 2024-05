Il Lions Club Lecco in visita alla Scuderia dei Girasoli ad Annone Brianza

Il Club è stato ospitato dal socio Giulio Donegana

La scuderia offre corsi di equitazione a vari livelli e si occupa di allevamento e riproduzione equina

ANNONE BRIANZA – I soci del Lions Club Lecco Host hanno visitato la “Scuderia dei Girasoli” situata ad Annone Brianza e sono stati ospitati dal socio Giulio Donegana. La Scuderia, nata nel 2010, è un’Associazione Sportiva Dilettantistica che offre agli associati corsi di equitazione a vari livelli, con l’obiettivo di far conseguire ai propri atleti risultati nelle competizioni nazionali e internazionali, sia nel salto ad ostacoli che nel dressage (chiamata anche gara di addestramento). I soci del Lions Club Lecco hanno fatto visita nella giornata di mercoledì 15 maggio.

La Scuderia, oltre ad essere un luogo per l’allenamento con cavalli di proprietà o in uso agli associati, si occupa tramite figure professionali qualificate, anche dell’allevamento e della riproduzione equina, ora prevalentemente artificiale e assistita, come riferito dal veterinario Angelo Ferrario. Quest’ultimo ha altresì precisato che già nei primi mesi di vita si manifesta il carattere del cavallo e che la determinazione è sicuramente un aspetto caratteriale per raggiungere successi nelle competizioni.

A causa del maltempo, la visita ha principalmente riguardato la scuderia e il maneggio coperto, dove i soci hanno potuto assistere a una lezione di equitazione e ammirare la passione del team della scuderia, che si occupa dei cavalli durante tutta la giornata. Nella scuderia, competizione e divertimento si uniscono. I ragazzi, già da piccoli, imparano a comprendere il linguaggio del cavallo e possono beneficiare di una salute fisica e mentale che la pratica dell’equitazione comporta. Oltre ai box e al maneggio coperto, sono presenti un maneggio esterno, un paddock, una giostra, un tondino e una club house.

“Ringrazio il socio Giulio Donegana, sua moglie e suo figlio Matteo, nonché il dott. Ferrario, per l’ospitalità e per l’interessante esperienza offerta” conclude così Antonio Brusadelli, presidente del Lions Club Lecco Host.