Il mercato in centro continua a riscuotere successo. Da settimana prossima si torna alla Piccola

Ieri, mercoledì, è stato l’ultimo giorno del mercato in centro, da venerdì si inizia a montare la pista di pattinaggio

Riva (Confcommercio): “Proposta che piace agli operatori e agli utenti, continuiamo su questa strada”

LECCO – Ultimo appuntamento in centro per il mercato cittadino. Mercoledì 11 novembre è stata l’ultima giornata di presenza degli ambulanti in Piazza Garibaldi: da mercoledì prossimo, 18 novembre, il mercato tornerà nella sua collocazione abituale nell’area della Piccola, dove resterà per tutta la stagione invernale.

Il cambio di sede anticipato è legato anche all’allestimento delle iniziative natalizie. In piazza Garibaldi, infatti, arriverà la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, con i lavori di installazione che prenderanno il via già venerdì.

Una giornata di chiusura che, complice la pioggia, non ha fatto registrare la consueta affluenza, ma che non ha compromesso il bilancio complessivamente positivo dell’esperienza. La sperimentazione del mercato in centro, avviata già da qualche anno, ha incontrato il favore dei cittadini e degli stessi operatori, come conferma Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco.

“L’iniziativa è piaciuta e ha avuto una buona risposta da parte della cittadinanza e dei tanti turisti che scelgono Lecco come meta. Anche gli operatori sono soddisfatti dell’esperienza”. Un riscontro che incoraggia la volontà di riproporre il mercato nelle piazze del centro anche il prossimo anno. “Per il 2027 dovremo individuare insieme le modalità e le tempistiche, ma da parte nostra c’è sicuramente una valutazione positiva e siamo favorevoli a riproporre l’iniziativa”, aggiunge Riva.

Il mercato in centro, del resto, non rappresenta soltanto un’occasione per gli ambulanti, ma anche un’opportunità per il commercio cittadino. La presenza del mercato contribuisce a portare persone nel cuore di Lecco, aumentando il passaggio di potenziali clienti anche davanti ai negozi e alle attività che si affacciano sulle piazze e sulle vie del centro. Un elemento importante in una fase in cui il commercio di prossimità deve fare i conti con diverse difficoltà e in cui la capacità di attrarre persone in città diventa un fattore strategico.

Il futuro dei mercati e il ruolo dei rioni

Il tema del mercato cittadino si inserisce in una riflessione più ampia sull’organizzazione del commercio a Lecco, che riguarda anche i mercati rionali di Chiuso e Germanedo. Avviati in via sperimentale nell’aprile scorso, su iniziativa della precedente amministrazione in collaborazione con Fiva Confcommercio Lecco, i due appuntamenti hanno registrato ricadute positive nei quartieri.

La possibile stabilizzazione dei mercati rionali è stata affrontata anche durante la Commissione IV dello scorso 20 ottobre. L’assessore al Commercio Marco Caterisano ha spiegato che l’amministrazione attende una relazione da parte dell’associazione di categoria sull’andamento della sperimentazione, oltre ai riscontri dei consiglieri e della popolazione, prima di procedere con una valutazione definitiva.

La volontà espressa dall’amministrazione è quella di rendere permanenti i due mercati, considerati un’opportunità per i quartieri e per i residenti, soprattutto nelle zone meno servite dalle attività commerciali. Tra le ipotesi emerse anche quella di estendere in futuro l’esperienza ad altri rioni, come Rancio e Laorca.