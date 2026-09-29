Il Palladium inaugura la sala rinnovata e apre la nuova stagione

Mercoledì sera l’inaugurazione con le autorità e la proiezione di ‘Il bene comune’

Gli appuntamenti della settimana

LECCO – Un’altra settimana fitta di impegni per i volontari del cinema del rione di Castello. Domani, 30 settembre serata di inaugurazione ufficiale, con invito a tutta la cittadinanza per visionare la sala profondamente rinnovata. Dopo il saluto delle autorità presenti sarà proiettato il film “Il bene comune” di e con Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Giovedì 1 ottobre prende il via la rassegna autunnale, giunta al suo dodicesimo anno di vita che toccherà il film n. 231 proposto. Verrà proiettato “Nel tepore del ballo”, di uno dei maestri del cinema italiano contemporaneo, quel Pupi Avati che a 88 anni continua a sorprenderci per la sua creatività e la sua coerenza artistica. Il Palladium intende valorizzare un titolo che, a seguito di una sciagurata tempistica delle case distributrici, non è stato apprezzato come meriterebbe. Massimo Ghini torna a prestazioni attoriali di rilievo, in un film che unisce momenti di drammaticità a ironia.

Nel fine settimana viene proposta una prima visione di lusso con l’ultimo lavoro di Alejandro Gonzalez Inarritu, regista che vanta ben 5 premi Oscar, autore di film del calibro di “Birdman” e di “Revenant – Il redivivo”.

Inarritu di origine messicana, classe 1963, ci presenta “Digger” (lo scavatore) una storia potente e dai toni apocalittici con al centro uno strepitoso Tom Cruise, nei panni di Digger Rockwell, discusso magnate petrolifero che, dopo aver causato un immane disastro ambientale, viene chiamato dal Presidente degli USA (John Goodman) a metterci riparo.

Tom Cruise, è irriconoscibile dopo le sei ore di trucco che lo ingrassano e imbruttiscono e segna nel suo ricco palmares sicuramente una prova d’attore eccezionale. Unica protagonista femminile la tedesca Sandra Huller che abbiamo avuto già modo di apprezzare in “La zona d’interesse ” e “Anatomia di una caduta”, titoli tutti proposti dalla sala di Castello. “Il film esce in prima visione a livello mondiale e il Palladium è lieto di farne parte”.