Il piccolo miracolo di Cavagna: dopo il lieto fine, la petizione supera le 20mila firme

L’Associazione Giuseppe Bovara ringrazia quanto hanno partecipato al dibattito culturale

“Il nostro ‘compito’ si è ufficialmente esaurito, ma abbiamo visto un vero e proprio fiume di bene”

LECCO – “Come tutti sapete, si è tenuto a Lecco il consiglio comunale durante il quale è stata decretata la ‘salvezza’ di Cavagna nell’ambito della Variante di PGT. La soluzione – zero edificabilità a Cavagna, con ‘decollo’ altrove della volumetria – ha cercato di accontentare tutti gli attori di questa complessa ma istruttiva vicenda che ha travalicato i confini regionali: cittadini, proprietari, associazioni e sodalizi intervenuti a difesa dell’identità letteraria e culturale (prima ancora che ambientale) del luogo”.

Con la chiusura (a lieto fine) della vicenda, l’Associazione Giuseppe Bovara, che ha risvegliato le coscienze dei cittadini per salvare dal cemento un luogo tanto caro ai lecchesi, ripercorre i tratti salienti di quanto avvenuto.

“Non è mancata qualche polemica ma in fondo un po’ di “pepe” è necessario, anche per dare vigore e interesse a un dibattito tanto più se di tipo – per quanto ci riguarda – esclusivamente culturale. Con ieri sera il nostro “compito” si è ufficialmente esaurito, già avevamo mandato peraltro la scorsa domenica il comunicato conclusivo. Tuttavia oggi siamo stati sommersi di chiamate e segnalazioni perché, dopo il fiabesco ‘lieto fine’ della vicenda, la petizione lanciata dieci giorni fa per saggiare il parere sulla ‘questione Cavagna’ (che si era assestata fino a ieri sulle 5.500 firme) ha cominciato improvvisamente a crescere in modo esponenziale, raggiungendo a fine giornata poco più di 20.000 firme (nella mattinata di oggi salite già a oltre 22mila, ndr)!”

“Un piccolo miracolo, un risultato travolgente e inaspettato: meglio ancora, un vero e proprio ‘fiume di bene’ che conferma, ancora una volta, la giusta strada intrapresa ovvero la tutela di uno fra gli ultimi genuini brani di quello che ai tempi di Manzoni era ‘un gran borgo al giorno d’oggi, e che s’incammina a diventar città’. E quindi ventimila volte grazie a tutti!”

Con l’occasione l’associazione ha ricordato i prossimi appuntamenti: