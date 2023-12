Il Planetario di Lecco sarà protagonista su Rai Uno

Una troupe della trasmissione “A Sua immagine” sarà in città il 29 dicembre

Ad attirare l’attenzione dell’ammiraglia della Tv pubblica è stata l’iniziativa La Stella di Natale

LECCO – Il Planetario sbarca su Raiuno. Ad attirare l’attenzione dell’ammiraglia della Tv pubblica è stata l’iniziativa La Stella di Natale, un format ideato da Franco Molteni, presidente del Gruppo Astrofili Deep Space. Il mistero dell’astro descritto nel Vangelo di Matteo rappresenta uno degli enigmi più affascinanti della storia.

Da anni il gruppo Deep Space, che gestisce la struttura di Palazzo Belgiojoso, in occasione delle feste propone più proiezioni per analizzare le varie ipotesi proposte come soluzione. L’astronomia si unisce alla storia e alla religione per un viaggio interdisciplinare che ha destato la curiosità della trasmissione di approfondimento religioso “A Sua immagine” condotta da Lorena Bianchetti, in onda solitamente il sabato e la domenica ma con puntate speciali in occasione delle festività.

La troupe di Raiuno sarà al Planetario per girare un servizio speciale venerdì 29 dicembre, poco prima della serata prevista per le ore 21. Verrà intervistato il responsabile della programmazione del Planetario, Loris Lazzati. Saranno effettuate riprese nella cupola, dove il proiettore, in occasione di questa iniziativa natalizia, utilizzerà una della sue funzioni più suggestive. La capacità di riprodurre in ogni dettaglio il cielo di qualunque epoca, ricreando nella fattispecie il cielo di Betlemme di 2000 anni fa e immergendo quindi il pubblico nella magica notte della Natività.

Si ricorda che la Stella di Natale è in programma nelle seguenti date: venerdì 22 dicembre e venerdì 29 alle ore 21, lunedì 1 gennaio e domenica 7 gennaio alle ore 16.