Il Ponte Vecchio riapre alle auto ‘h 24’: ecco le nuove regole

Il primo decreto del sindaco Boscagli

Dal 19 giugno, dalle 6 alle 11 di mattina il ponte sarà percorribile in entrata mentre per il resto della giornata sarà sempre aperto in uscita

LECCO – A una settimana esatta dalla sua proclamazione il sindaco Filippo Boscagli ha firmato il suo primo decreto, riguardo la riapertura del Ponte Azzone Visconti al traffico veicolare. Con il decreto, che “introduce una nuova disciplina della circolazione in via sperimentale”, l’amministrazione comunale modifica l’assetto attualmente in vigore sullo storico Ponte Vecchio, consentendo il passaggio delle automobili a ogni ora del giorno (e della notte).

Il provvedimento, si legge nell’atto, nasce dalla volontà “di rivedere l’attuale organizzazione della viabilità cittadina in attesa di una più ampia revisione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)”. L’obiettivo dichiarato è quello di decongestionare e razionalizzare la circolazione nell’area, mantenendo al tempo stesso alcune misure di sicurezza e tutela della mobilità dolce.

Come aveva già anticipato Boscagli, il decreto prevede infatti il mantenimento di una corsia ciclopedonale dedicata, il limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari e il divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

La novità principale riguarda gli orari di apertura del Ponte: dalle 6 alle 11 del mattino sarà percorribile come già accade ora in direzione Lecco, favorendo così l’ingresso in città durante le ore di punta. Nelle restanti fasce orarie, invece, il senso di marcia sarà invertito e consentirà l’uscita da Lecco senza limitazioni (prima era aperto in uscita dalle ore 14 alle ore 20), fatta eccezione per il tempo strettamente necessario alle operazioni di inversione della corsia unica. L’amministrazione sottolinea “il carattere sperimentale della misura, che resterà in vigore nelle more dell’aggiornamento del PGTU”.

La nuova viabilità entrerà in vigore da venerdì 19 giugno con l’adeguamento e la posa della relativa segnaletica.

“Questo primo intervento immediato prevede l’apertura in entrata dalle ore 6 alle ore 11 e in uscita nelle successive 15 ore, garantendo in tal modo, anche negli orari di termine delle lezioni durante l’anno scolastico e nella pausa pranzo, una nuova via di deflusso dalla città, oggi assente, contribuendo ad alleggerire il traffico sul Ponte Kennedy e nell’area del Bione” le parole del Sindaco di Lecco Filippo Boscagli. “In una fase successiva, una volta insediata la Giunta, procederemo all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), scaduto da anni. Attraverso questo strumento sarà possibile assumere decisioni condivise e definitive, supportate da approfonditi studi viabilistici sull’intera area e sviluppate in collaborazione con la Provincia e i Comuni limitrofi. In tale contesto verrà inoltre valutata l’ipotesi di un’apertura del Ponte Azzoni Visconti 24 ore su 24 in uscita dalla città, insieme a ogni ulteriore soluzione in grado di migliorare la viabilità complessiva, nella consapevolezza che molti lecchesi hanno un’esigenza oggettiva di utilizzare l’auto per i propri spostamenti.”

La scelta rappresenta uno dei primi segnali concreti della nuova amministrazione Boscagli e interviene su un tema che negli ultimi anni ha alimentato un ampio dibattito tra cittadini, pendolari, commercianti e associazioni.