Il pranzo degli ex dipendenti SAE a favore di Telethon: 23 anni di amicizia, ricordi e solidarietà

Domenica 6 dicembre, ancora una volta, ci sarà l’importante ritrovo

“Un appuntamento che continua a tenerci uniti, nel segno di una storia lavorativa e umana che non vogliamo dimenticare”

LECCO – Domenica 6 dicembre, ancora una volta, ci sarà un importante ritrovo. Sono ormai 23 anni che gli ex dipendenti della SAE, la grande azienda lecchese, si danno appuntamento per condividere il tradizionale pranzo, scambiarsi gli auguri di buon Natale e sostenere la ricerca di Fondazione Telethon.

“È sempre bello ritrovarsi, rivedere vecchi amici e colleghi, stringersi la mano, ricordare i tanti momenti vissuti insieme e darsi appuntamento all’anno successivo. Purtroppo, con il passare degli anni, alcuni amici e colleghi ci hanno lasciato e sono saliti in cielo. Anche quest’anno li ricorderemo con affetto e riconoscenza, perché fanno e faranno sempre parte della nostra storia”.

Il programma di domenica 6 dicembre

Ore 10 – Parrocchia di San Giorgio Martire di Acquate: Santa Messa, celebrata dal rev. don Luca Tocchetti, parroco di Acquate, con particolare ricordo dei colleghi defunti.

Ore 11.15 – Visita al monumento dedicato alla SAE e ai suoi Uomini, per la benedizione e la deposizione degli aggiornati Libri della Memoria nella celletta dell’Opera.

Ore 12.30 – Ritrovo al Ristorante Kalkerin di Garlate per il tradizionale Pranzo dell’Amicizia 2026, in collaborazione con Telethon.

“23 anni di incontri, amicizia, ricordi e solidarietà. Un appuntamento che continua a tenerci uniti, nel segno di una storia lavorativa e umana che non vogliamo dimenticare. Perché gli anni passano, ma l’amicizia, i ricordi e il valore dello stare insieme rimangono! Un caro saluto a tutti e arrivederci a domenica!”

Le iscrizioni si ricevono sino a Martedì 01/12 telefonando a uno dei seguenti numeri: