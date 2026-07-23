Il Rifugio Sassi-Castelli compie 100 anni, il 26 luglio festa ai Piani di Artavaggio con la SEL

Una giornata insieme per celebrare l’importante traguardo di un luogo storico

Il presidente della Società Escursionisti Lecchesi: “Dopo la Grassi, un altro dei nostri rifugi compie 100 anni”

LECCO – Correva l’anno 1926 quando la Società Escursionisti Lecchesi (SEL) inaugurava la Capanna Castelli ai Piani di Artavaggio, località frequentata per lo sci, le escursioni e le arrampicate. Allora era poco più di una capanna che è andata ampliandosi e arricchendosi di servizi fino a quel tragico ottobre del 1944 quando una banda di nazi-fascisti la assalì dandole fuoco affinché non servisse da base partigiana.

Ricostruita con caparbietà dai soci nel 1946 e ampliata nel 1948, oggi è ancora un importante punto di riferimento per le migliaia di escursionisti che frequentano i Piani di Artavaggio in tutte le stagione. Il rifugio, oggi chiamato Sassi-Castelli, fu dedicato prima a un valoroso socio della SEL, Nino Castelli, campione italiano di sci e atleta di varie discipline, poi venne aggiunto il nome di Arnaldo Sassi, presidente per decenni della SEL, sciatore, alpinista, organizzatore e autore dei primi soccorsi sulle nostre montagne.

Oggi l’importante struttura (una delle quattro di proprietà della SEL insieme al Rifugio Azzoni al Resegone, al Rifugio Grassi al Passo di Camisolo e al Rifugio Rocca-Locatelli ai Piani Resinelli) si appresta a celebrare cento anni di storia, domenica 26 luglio, con una giornata di festa in compagnia.

“Un anniversario molto importante – ha detto il presidente Mauro Colombo – Dopo la Grassi, un altro dei nostri rifugi compie 100 anni. Un anniversario e una lunga storia che non potevamo non celebrare, lo facciamo con molto piacere e invitiamo tutti alla giornata in programma domenica 26 luglio”.

Il ritrovo per chi vuole salire a piedi da Moggio in compagnia è alle ore 8 presso il parcheggio Ezio Galli di Lecco, diversamente sarà possibile salire in funivia (8.30-12.30 e 13.30-17). Alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa, mentre alle 12 è in programma il pranzo, NEL pomeriggio la festa proseguirà con musica dal vivo (QUI LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI).

Si conclude un luglio intenso per la Società Escursionisti Lecchesi

“Il mese di luglio ha visto la nostra associazione impegnata su diversi fronti – ha aggiunto il presidente Colombo -. Abbiamo cominciato la prima domenica di luglio, come da tradizione, con lo storico Assalto al Resegone (in fondo all’articolo alcune fotografie, ndr) che ha visto una partecipazione molto ampia. Sabato 18 e domenica 19 luglio abbiamo vissuta la bellissima gita di due giorni al Rifugio Larcher al Cevedale (oltre 40 partecipanti e due giornate davvero stupende) e domenica chiudiamo con la festa per i 100 anni del Rifugio Sassi-Castelli. Un mese intenso ma ricco di soddisfazioni!”

Alcune foto dell’Assalto al Resegone del 5 luglio scorso