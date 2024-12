Il sindaco di Pescate sul Quarto Ponte: “Non saremo la discarica viabilistica di Lecco”

“La Provincia ha fatto bene a chiedere al Comune di Lecco regole chiare e programmi condivisi sulla viabilità territoriale”

PESCATE – “Se la corsia di ritorno del Quarto ponte costa oltre 18 milioni di euro non è colpa né del Comune di Pescate né tanto meno della provincia di Lecco. È una soluzione che ha individuato Anas ma che va ulteriormente approfondita perché abbattere la rampa di accesso da Pescate per poi ricostruirla ad un altezza maggiore ha tempi incompatibili con le esigenze viabilistiche del territorio”. Queste le parole del sindaco di Pescate Dante De Capitani sulla struttura in fase di costruzione, tra le opere funzionali ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026.

“Voglio ricordare che l’esigenza di un altro ponte è nata con la chiusura in entrata del Ponte Vecchio presa da Lecco nel 2013 senza essere condivisa dai comuni del circondario – ha proseguito con il suo discorso il primo cittadino -. È vero che come dice il sindaco di Lecco la viabilità di un comune la gestisce il comune, ma se la viabilità riguarda anche tutto il territorio, la Provincia ha pieno titolo per dire la sua e bene ha fatto il vicepresidente Micheli a chiedere la condivisione degli altri comuni confinanti e chiedere a Lecco come intenda utilizzare il ponte Kennedy e il ponte Vecchio in futuro. Perché se una volta ultimato il Quarto ponte, l’amministrazione comunale di Lecco inizia ancora a modificare la viabilità sovraccomunale intervenendo sui ponti di accesso alla città e facendo lavorare magari solo il Terzo e Quarto ponte di Pescate, allora sarà guerra. Perché noi non diventeremo mai la discarica viabilistica di Lecco“.

“Qui non ci sono marchesi del Grillo per cui io so io e voi non siete un cazzo. E bene ha fatto la Provincia di Lecco a voler chiedere regole chiare a Lecco e programmi condivisi su un aspetto fondamentale come la viabilità territoriale”, ha concluso De Capitani.