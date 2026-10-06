Il teatro diventa inclusione: il 10 ottobre in scena “È autistico? Gli regalo un dinosauro…”

A cura della compagnia teatrale neuro-inclusiva in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

LECCO – Il teatro come spazio di espressione, relazione e partecipazione, capace di valorizzare le differenze e trasformarle in una risorsa. È questo il cuore del progetto che ha portato alla nascita della compagnia teatrale neuro-inclusiva, protagonista sabato 10 ottobre alle ore 21, al Centro Civico “Sandro Pertini” di Lecco, dello spettacolo “È autistico? Gli regalo un dinosauro…”.

La rappresentazione arriva in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale e rappresenta il risultato di un percorso nato dal protocollo d’intesa sottoscritto da Comune di Lecco, ASST Lecco e Associazione Culturale TRAMM, nell’ambito del progetto INclusione AUTismo (IN AUT) promosso dal Nucleo Funzionale Autismo della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di ASST Lecco.

Per mesi, una ventina di partecipanti si sono incontrati e hanno lavorato insieme alla costruzione dello spettacolo, mettendosi alla prova sul palco e creando legami. Un percorso nel quale, spiegano i promotori, non sono state considerate differenze tra esperti e meno esperti, neurodivergenti e neurotipici: ogni caratteristica è diventata una risorsa e ogni difficoltà un potenziale.

Il progetto ha trovato nell’Associazione Culturale TRAMM un partner fondamentale, grazie alle competenze artistiche ed educative messe a disposizione dei partecipanti. Il risultato è una vera compagnia teatrale, con tutte le emozioni e anche le difficoltà che accompagnano un percorso di questo tipo.

«Lo stupore che ho vissuto il primo giorno in cui tutta la compagnia si è riunita nei nostri spazi è stato sorprendente – racconta Matteo Polvara, presidente di Tramm Aps – una ventina di persone che non si conoscevano tra di loro si sono subito legate da un’armonia non usuale. Mai, all’interno del percorso, è stata colta alcuna differenza tra esperti e meno esperti, neurodivergenti e neurotipici. Ogni caratteristica era una preziosa risorsa e ogni difficoltà un potenziale».

Un’esperienza fatta di «momenti di grande entusiasmo, emozione e sorpresa» ma anche «momenti di difficoltà e incertezza», gli stessi, sottolinea Polvara, che vive una vera e propria compagnia teatrale.

Per Gianluca Peschi, direttore sociosanitario di ASST Lecco, lo spettacolo rappresenta «il risultato più significativo di un percorso che ha saputo trasformare un progetto di inclusione in un’esperienza concreta di partecipazione e crescita». Il teatro ha permesso alle persone coinvolte di trovare «uno spazio in cui esprimere capacità, emozioni e talenti, diventando parte attiva della vita culturale della nostra comunità».

Il messaggio, sottolinea Peschi, va oltre l’appuntamento culturale: «L’inclusione si realizza offrendo opportunità concrete di partecipazione e creando contesti capaci di riconoscere e valorizzare le potenzialità di ciascuno».

Per Ottaviano Martinelli, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ASST Lecco, quello intrapreso è «un viaggio oltre le apparenze». La compagnia nasce ispirandosi all’esperienza dell’Accademia della Follia, all’interno delle azioni di IN AUT, con l’obiettivo di costruire sul territorio occasioni di partecipazione e relazione.

«Il teatro e l’arte più in generale hanno il potere di avvicinare le persone e creare occasioni reali di incontro e conoscenza reciproca, trasformando le differenze in ricchezza da valorizzare», sottolinea Martinelli, richiamando anche l’esperienza dell’Orchestra Invisibile.

Sul palco, dunque, ci saranno ragazze e ragazzi che attraverso il teatro diventano protagonisti di storie capaci di far riflettere e, soprattutto, di invitare il pubblico a guardare oltre le apparenze.

«Mettere in scena questo spettacolo significa anche riconoscere alla cultura il suo ruolo di spazio aperto, nel quale ciascuno può trovare il suo modo di esprimersi», aggiunge Cinzia Bettega, assessore alla Cultura del Comune di Lecco. Un’esperienza che mette in dialogo «il mondo culturale con quello sanitario e associativo», dimostrando come da queste collaborazioni possano nascere nuove occasioni di partecipazione.

A rafforzare il significato concreto del progetto c’è anche il riconoscimento dei contributi ENPALS ai partecipanti. Un elemento che vuole sottolineare come inclusione significhi anche riconoscere l’impegno e il valore delle persone, dando loro un ruolo attivo nella comunità.

E proprio sul contenuto dello spettacolo interviene IVIL, autore del testo, chiarendo che quella raccontata sul palco è una storia, non una definizione dell’autismo: «Quella di Mattia è una storia sull’autismo, non LA storia. Sul palco non si tratta di andare a caccia della disabilità, chiedendosi chi è chi o chi interpreta cosa, ma di godersi lo spettacolo per quello che è: una commedia».

L’appuntamento è quindi per sabato 10 ottobre alle 21 al Centro Civico Sandro Pertini di Lecco, per scoprire il risultato di un percorso nel quale il teatro è diventato soprattutto un’occasione concreta per stare insieme, conoscersi e valorizzare le capacità di ciascuno.