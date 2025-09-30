Il Teatro verso la riapertura, a gestirlo la Fondazione Teàrte

L’ente, ufficialmente nato lo scorso 15 settembre, si occuperà della gestione e promozione del Teatro

A giorni aprirà il bando pubblico per i donatori: “Tutti potranno contribuire”

LECCO – La Fondazione Teàrte, ufficialmente costituita lo scorso 15 settembre, si prepara alla gestione del Teatro della Società che il prossimo 29 novembre riaprirà le sue porte dopo ben 8 anni di chiusura. Non poteva cominciare in modo migliore la conferenza indetta martedì mattina in Comune con il sindaco Mauro Gattinoni, il presidente della Fondazione Eufrasio Anghileri e la vice presidente Agnese Mascellani, proprio per presentare l’attività di Teàrte.

In collegamento da remoto Anghileri ha dato la notizia con entusiasmo: “Siamo davvero lieti di annunciare che il prossimo 29 novembre il Teatro della Società aprirà al pubblico dopo la lunga chiusura, con un concerto di qualità. Seguiranno altri eventi durante la settimana che ci accompagnerà a San Nicolò, patrono di Lecco, poi la programmazione ufficiale prenderà il via a partire dal mese di gennaio: Lecco e i lecchesi potranno finalmente tornare a teatro”.

Il 29 novembre coronerà così un lungo percorso che ha visto coinvolte due amministrazioni comunali e diverse risorse economiche per riportare lo storico edificio alla sua antica bellezza e, soprattutto, alla sua fruibilità. Tra gli ultimi tasselli la nascita della Fondazione Teàrte, siglata a luglio e ufficialmente costituita a metà settembre. Un ente senza scopo di lucro, fortemente voluto e fondato dal Comune di Lecco allo scopo di garantire la gestione e la valorizzazione del Teatro della Società di Lecco, ma anche e più in generale di promuovere in città la cultura e l’arte in tutte le sue forme (a questo collegamento lo statuto).

Membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Teàrte, Eufrasio Anghileri, che ha contestualmente assunto la carica di presidente dell’assise, Mauro Gattinoni, vicepresidente, e Agnese Mascellani. Sara Pelucchi ha assunto invece il ruolo di revisore dei conti dell’ente.

Nei prossimi giorni verrà indetto il bando pubblico per la raccolta fondi a sostegno della Fondazione e del Teatro: il Comune di Lecco ha già contribuito con una donazione di 800 mila euro per i prossimi 3 anni, a cui si aggiunge una base economica di poco più di 200 mila euro dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese che verranno presto trasferiti sul conto corrente del nuovo ente.

“Il bando – ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni – prevede tre fasce di donatori, che dovranno impegnarsi per almeno 3 anni. La prima fascia è quella dei ‘Mecenati’ e prevede donazioni fino a 10 mila euro; la seconda fascia è quella dei soci sostenitori, tra 10 mila e 20 mila euro. Infine oltre i 20 mila euro di donazione renderà i donatori soci emeriti, gli unici che potranno fare parte dell’assemblea di Teàrte. I donatori possono essere soggetti pubblici, privati, imprese, tutti possono contribuire – ha sottolineato il sindaco – il nostro Teatro tornerà ad essere davvero della Società”.

Soddisfazione è stata espressa dalla vice presidente Agnese Mascellani che ha ribadito: “Il teatro di Lecco è il teatro di tutti i lecchesi e ogni cittadino deve sentirlo suo. La stagione teatrale rimane il pilastro portante della sua offerta culturale, che tuttavia parlerà a un pubblico vasto ed eterogeneo, restando aperto il più possibile e mirando a un confronto con partner e altre realtà culturali di esperienza e di eccellenza, oltre i confini provinciali e regionali. Da qui al 29 novembre – ha aggiunto – abbiamo pensato ad un percorso di avvicinamento alla riapertura del teatro, con eventi e laboratori dedicati ai giovani ma non solo. Presto sveleremo più dettagli anche sugli appuntamenti culturali già in programma per celebrare questo significativo e atteso momento”.

Come precisato, all’interno del Teatro riaprirà anche il servizio bar che sarà però gestito autonomamente da un operatore terzo, tramite affidamento. Per i dipendenti, invece, in essere una convenzione tra Comune e Fondazione, mentre in futuro Teàrte potrà decidere anche di assumere dipendenti propri.