Il Toc dei Beck, la serata benefica per sostenere un villaggio in Nepal

Sabato sera alla Baita degli Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca la tradizionale iniziativa del gruppo guidato da Gianmario Maver

Parte del ricavato della serata permetterà anche di sostituire le luci del Crocione del San Martino

LECCO – L’appuntamento è ormai una tradizione, sabato sera – 25 ottobre – alla baita degli Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca per la tradizionale cena a base di Toc (una particolare polenta della tradizione di Bellagio) organizzata dal gruppo di appassionati di montagna Beck.

“Ci siamo ritrovati, come ogni anno, attorno alla polenta alla bellagina, il toc, ma ciò che ha davvero scaldato i cuori non è stato il piatto fumante—bensì la presenza l’uno dell’altro – dicono gli organizzatori -. Tra sorrisi, racconti e sguardi sinceri, abbiamo assaporato l’amicizia come si assapora un amore che non teme il tempo: semplice, profondo, vero. E poi, come in ogni favola che si rispetti, è arrivato il momento magico della lotteria. Tra biglietti stropicciati e occhi pieni di speranza, ogni estrazione era un battito di cuore, un sogno che per un istante sembrava possibile. Non era solo fortuna: era condivisione, era gioia, era quel filo invisibile che ci lega, anno dopo anno, sotto lo stesso cielo”.

I ringraziamenti del gruppo Beck sono per Nino Gilardoni, chef della serata, per il panificio Valsecchi di Calolziocorte e Ande che ha donato i premi della lotteria. L’intero ricavato della serata viene devoluto in beneficienza: in parte alla missione in Nepal per la ricostruzione di un villaggio distrutto dall’alluvione e in parte per la sostituzione delle luci del Crocione del San Martino.