Il Toc dei Beck, successo per la tradizionale serata di amicizia e solidarietà

Sabato scorso presso la sede del gruppo Alpini Monte Medale a Rancio

Sabato 28 novembre alle 11 in cima al Corno Regismondo una Santa Messa per ricordare tutti gli amici scomparsi

LECCO – Nel frenetico scorrere della quotidianità, dove spesso i rapporti umani rischiano di ridursi a messaggi veloci e interazioni digitali, c’è chi sceglie di andare controcorrente, riscoprendo il valore insostituibile del tempo speso insieme. E’ questo lo spirito che, ormai da anni, anima “I Beck”, il gruppo di appassionati di montagna guidato da Gian Mario Maver.

Sabato scorso il gruppo di amici si è ritrovato presso la sede del Gruppo Alpini Monte Medale per una cena speciale a base di Toch, la speciale polenta, tipica della tradizione di Bellagio e del Triangolo Lariano, il cui nome deriva dal fatto che si mangia con le mani. Un piatto profondamente simbolico: la celebre polenta comunitaria parla della forza della solidarietà e dell’amicizia vera.

“Più che un semplice piatto della tradizione, il Toch rappresenta un vero e proprio rito collettivo – ha raccontato lo stesso Maver -. La sua preparazione richiede cura, pazienza e, soprattutto, collaborazione. Ed è proprio qui che si svela l’anima dei Beck: la bellezza di questa preparazione sta tutta nel tempo dell’attesa. Intorno al fuoco e ai fornelli si azzerano le distanze, si scambiano pensieri, si condividono storie di vita, sorrisi e progetti. L’attesa del piatto pronto diventa così il tempo prezioso dell’ascolto reciproco, dove il cibo si fa pretesto per nutrire non solo il corpo, ma anche il legame sociale. Grazie a tutti i partecipanti”.

In un’epoca spesso dominata dall’individualismo, i Beck hanno dimostrato ancora una volta l’importanza di stare assieme. Il gruppo è già pronto per un nuovo appuntamento: sabato 28 novembre alle ore 11 in cima al Corno Regismondo, don Walter Magnoni, ex parroco di Acquate, celebrerà una Santa Messa per ricordare tutti gli amici scomparsi.