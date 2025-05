Il viaggio a Igualada dei Servizi Artimedia

Gli scambi tra i servizi per le disabilità delle due città rappresentano una lunga tradizione di rapporti e collaborazioni avviata nel 1996

LECCO – Dal 22 al 26 aprile 2025 una delegazione lecchese ha fatto visita alla città di Igualada, in Spagna, gemellata con la città di Lecco: composta da 5 persone e due educatori che frequentano il Servizio di Formazione all’Autonomia di Calolziocorte della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia e il Centro Socio Educativo Artimedia2 del Comune di Lecco, gestito dalla Impresa Sociale Girasole Cooperativa e dalla Cooperativa La Vecchia Quercia, un Custode Sociale, il Responsabile della Rete dei Servizi per la Disabilità del Comune di Lecco, le libraie della Libreria sociale Mascari5 libri cose e persone; la delegazione è stata accolta con entusiasmo dai gemelli spagnoli.

Gli scambi tra i servizi per le disabilità delle due città rappresentano una lunga tradizione di rapporti e collaborazioni avviata nel 1996 e riattivata recentemente con scambi di operatori e di servizi nel corso del 2023 e del 2024. L’esperienza di scambio culturale si è aperta con la vista alla sede di APINAS, organizzazione che dal 1967 realizza molteplici attività per persone con differenti disabilità. Il Direttore Jordi Aymamì i Roca si è interessato al modello organizzativo dell’Impresa Sociale Girasole, che sarà oggetto di un successivo approfondimento nella prospettiva di collaborazioni future. Un’altra importante esperienza è stata la conoscenza di una realtà gestita da Fundació Privada Àuria, organizzazione catalana impegnata nell’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità o in situazioni di vulnerabilità.

All’interno, la struttura ospita diversi servizi, assimilabili alle nostre esperienze di CDD e CSE, appartamenti destinati alle persone con disabilità che invecchiano. Un piano della struttura è destinato al Servei d’Inserció Especialitzat, che propone corsi di formazione e programmi di inserimento lavorativo per persone con difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Le esperienze di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e la specifica normativa di riferimento saranno oggetto di un prossimo scambio.

Presso la Escola Auria di Apinas che accoglie studenti dai 3 ai 20 anni, i giovani lecchesi hanno proposto un laboratorio per la realizzazione di fiori e rose in carta velina coinvolgendo i colleghi catalani. A completare la visita ai Servizi si è conosciuta l’esperienza della residenza di Els Prats de Rei, che accoglie persone con disabilità complessa e in cui si svolgono attività educative e formative, con un’area dedicata alla fisioterapia e ad attività multisensoriali come all’interno di alcuni dei nostri servizi di Lecco. Il direttore della struttura ha portato il gruppo a visitare il cantiere della nuova sede che verrà inaugurata nel prossimo mese di luglio. Visita conclusiva, infine, alla residenza per persone anziane Asil del Sant Crist disegnata e progettata da un allievo di Gaudì. Il gruppo ha potuto visitare anche la preziosa cappella e la grande esposizione di Presepi proveniente da tutto il mondo.

Il viaggio di gemellaggio ha inoltre avuto anche uno spiccato carattere culturale: il 23 aprile, in occasione della festa del patrono della Catalogna Sant Jordi, giornata in cui tradizionalmente si regala a una persona cara un libro e una rosa per ricordare le gesta eroiche del santo che uccise un drago trasformò in rose il sangue dell’animale, la Plaza Cal Font si anima di bancarelle di libri e chioschi per la vendita di rose richiamando migliaia di persone.

Per l’occasione, gemellando le librerie sociali Mascari5 libri cose persone di Lecco e llegim..? di Igualada, presso la Biblioteca Central d’Igualada alla presenza del Sindaco Marc Castells, di altre autorità locali e di un folto pubblico, Mascari5 ha messo in scena “Como de Aire”, lo spettacolo di danza e lettura interpretata di alcuni brani del libro Premio Strega “Come d’Aria” di Ada D’Adamo.