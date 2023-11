Il Vice Commissario Pierluigi Danza premiato con la Sciarpa Tricolore

La cerimonia questa mattina, lunedì, in presenza del Capo della Polizia

Alla Questura di Lecco svolge l’incarico di Funzionario Addetto presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

ROMA – Nella mattinata odierna lunedì 20 novembre, presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ha avuto luogo la cerimonia di consegna della Sciarpa Tricolore ai Vice Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato i Vice Commissari in servizio nella stessa provincia di Roma, mentre i Vice Commissari, che prestano servizio in altre sedi, hanno assistito mediante un collegamento in videoconferenza dalle Questure delle rispettive giurisdizioni di appartenenza, nel corso del quale i Signori Questori hanno consegnato loro la Sciarpa.

Per la Questura di Lecco a ricevere la Sciarpa Tricolore dalle mani del Questore è stato il Vice Commissario dott. Pierluigi Danza. Nato a Bari, classe 1969, il dott. Danza si è arruolato nella Polizia di Stato nel 1989 come Agente ausiliario di leva, per poi essere assegnato in servizio presso il III Reparto Mobile di Milano; successivamente, da Agente effettivo, nel 1991 viene assegnato alla Sottosezione della Polizia Stradale di Lecco. Nel 1994 ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 1995 frequenta il corso da Vice Sovrintendente della Polizia di Stato.

Successivamente viene assegnato alla neo-istituenda Questura di Lecco, con la qualifica da Vice Ispettore, dove ha prestato servizio come Capo Turno Volanti UPGSP fino al 1999. Dal 1999 al 2001 ricopre l’incarico di Capo Posto Ufficio Telecomunicazione della Prefettura/Questura di Lecco. Nel 2001 viene assegnato, quale Responsabile, alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, dove permane fino al 2018, quando viene trasferito alla Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Lecco, con l’incarico di Responsabile.

Vincitore del concorso del ruolo Commissari della Polizia di Stato, viene quindi assegnato alla Questura di Lecco, dove gli è stato affidato l’incarico di Funzionario Addetto presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Il dott. Danza dal 2001 è anche Segretario Generale Provinciale del S.I.A.P. – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia e, dal congresso nazionale del 2021, riveste la qualifica sindacale di Consigliere Nazionale. Al dott. Danza i complimenti e gli auguri di buon lavoro del Questore di Lecco Ottavio Aragona.