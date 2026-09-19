SS36, una petizione per migliorare l’illuminazione tra Lecco e Abbadia

L’iniziativa nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione sulla sicurezza

La strada è percorsa ogni giorno da migliaia di persone

LECCO – “Illuminiamo la SS36: più sicurezza per tutti”. È questo il nome della petizione lanciata per chiedere una maggiore illuminazione lungo la Strada Statale 36 nel tratto compreso tra Abbadia Lariana e Lecco. L’iniziativa nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione sulla sicurezza di una strada percorsa ogni giorno da migliaia di persone.

A promuovere la raccolta firme sono il Rotaract Club Lecco, il Rotary Club Sondrio e il Rotaract Club Sondrio. La petizione, lanciata sulla piattaforma Change.org, chiede alle autorità competenti di intervenire per garantire un’illuminazione adeguata lungo il tratto di SS36.

Secondo i promotori, “la strada viene quotidianamente percorsa da automobilisti, pendolari, motociclisti, ciclisti e famiglie, ma nelle ore serali e notturne presenta una “quasi totale mancanza di illuminazione pubblica”, con conseguente riduzione della visibilità. Il tratto, si legge nell’annuncio, è stato inoltre interessato negli anni da numerosi incidenti, alcuni dei quali con conseguenze gravi”.

L’obiettivo della petizione è quindi chiedere “un intervento che consenta di migliorare la visibilità nelle ore più buie e aumentare le condizioni di sicurezza per chi percorre la SS36, in particolare per automobilisti, motociclisti e ciclisti. Una maggiore illuminazione, secondo i promotori, potrebbe inoltre contribuire a rendere più sicura la circolazione in presenza di pioggia, nebbia e altre condizioni meteorologiche avverse”.

“Non si tratta solo di illuminare una strada, ma di prevenire situazioni di pericolo e tutelare la sicurezza di chi la percorre ogni giorno, indipendentemente dal mezzo utilizzato”, spiegano i promotori nell’appello.

La raccolta firme è stata avviata il 20 agosto e, al momento della consultazione, ha raggiunto 573 firme verificate, con l’obiettivo indicato sulla piattaforma di arrivare a quota 1.000. Per sostenere l’iniziativa è possibile firmare la petizione sulla piattaforma Change.org e condividerla per contribuire a far conoscere la richiesta.