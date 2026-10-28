Immigrazione, in provincia di Lecco 29.367 residenti stranieri: crescita del +5,2%

Ecco i dati del Dossier Statistico Immigrazione 2026 presentato da IDOS con il sostegno di CGIL, CISL e UIL Lombardia

La richiesta è quella di promuovere un lavoro dignitoso, sicuro e adeguatamente retribuito

LECCO – In provincia di Lecco i residenti stranieri sono quasi 30mila e continuano ad aumentare. Al 31 dicembre 2025 erano 29.367, il 5,2% in più rispetto all’anno precedente, pari all’8,8% della popolazione provinciale. È quanto emerge dal Dossier Statistico Immigrazione 2026, presentato a Milano da IDOS con il sostegno di CGIL, CISL e UIL Lombardia, che fotografa il peso crescente dell’immigrazione nella società, nella scuola e nel mercato del lavoro.

Sul territorio lecchese, i dati evidenziano anche la composizione della popolazione straniera: le donne rappresentano il 50,1% dei residenti. Alla fine del 2025, i cittadini non comunitari con un permesso di soggiorno valido erano 25.390; di questi, il 46,4% disponeva di un permesso di lungo periodo. Tra i permessi a termine, il motivo familiare era il più rilevante, con il 26,5%, seguito dal lavoro (8,2%) e dalla protezione o dall’asilo (6,9%).

Il quadro locale si inserisce in una tendenza più ampia. In Lombardia i residenti stranieri hanno raggiunto quota 1.257.557, pari al 12,5% della popolazione regionale, contro una media nazionale del 9,4%. Nel corso del 2025 l’aumento è stato di 36.037 persone, pari al 3% rispetto all’anno precedente. La presenza straniera si conferma così una componente strutturale della società lombarda, con un ruolo significativo anche nella scuola e nel mercato del lavoro.

Il quadro demografico evidenzia inoltre una popolazione straniera mediamente più giovane rispetto a quella italiana: i minori rappresentano il 20,1% dei residenti stranieri, contro il 14,2% dei residenti italiani. Tra gli over 64, invece, la quota è del 6,1% tra gli stranieri e del 26,8% tra gli italiani.