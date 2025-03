Impianti sportivi: bando regionale da 100 milioni per riqualificazione e valorizzazione

Garantire strutture più sicure e moderne

“Rispondere alle esigenze di chi pratica sport a tutti i livelli”

LECCO – La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo.

L’iniziativa mira a potenziare e valorizzare gli impianti sportivi pubblici, supportando interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione e miglioramento delle strutture esistenti, con l’obiettivo di garantire ai cittadini lombardi l’opportunità di praticare sport in ambienti sicuri e moderni.

Il provvedimento è destinato ai Comuni, sia singoli che associati, in qualità di proprietari di impianti sportivi pubblici, e riguarda interventi finalizzati alla riqualificazione delle strutture sportive, al miglioramento degli spazi di supporto all’attività sportiva, all’ampliamento o completamento degli impianti esistenti, alla rigenerazione di impianti non funzionanti o parzialmente operativi, nonché alla creazione di nuovi spazi e aree complementari funzionali agli impianti sportivi.

Per la realizzazione dell’iniziativa è stato previsto un finanziamento complessivo di 30 milioni di euro. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a carico di Regione Lombardia, fino all’80% per i Comuni con una popolazione residente fino a 5 mila abitanti, e fino al 50% per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5 mila abitanti. Inoltre, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) mette a disposizione un importo massimo di mutui pari a 70 milioni di euro a supporto del bando regionale.

“Il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive rappresenta un obiettivo strategico per Regione Lombardia, e questo importante provvedimento va proprio in questa direzione. Sul nostro territorio sono presenti impianti sportivi pubblici che, purtroppo, non sono completamente funzionanti e accessibili, necessitando quindi di interventi di manutenzione e adeguamento” spiega il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Infine, Piazza sottolinea l’obiettivo principale: “Vogliamo migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, offrendo agli Enti locali l’opportunità di intervenire sulle proprie strutture sportive, potenziandole e rendendole più sicure e funzionali. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di chi pratica sport a tutti i livelli, garantendo a ciascuno il diritto di svolgere attività sportiva”.