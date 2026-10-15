Impianti termici: il Comune di Lecco posticipa l’accensione al 22 ottobre

La decisione in seguito alle previsioni delle temperature medie giornaliere elaborate da Arpa

Il sindaco di Lecco ha firmato una apposita ordinanza nella giornata di ieri, mercoledì

LECCO – Il Comune di Lecco posticipa l’accensione degli impianti termici a combustione destinati al riscaldamento degli ambienti al 22 ottobre. La decisione è stata presa in seguito alle previsioni delle temperature medie giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 21 ottobre, riferite alla zona climatica “E”, sottozona “4”, elaborate da ARPA Lombardia, nell’ambito del servizio denominato “Temperature Lombardia”, istituito per prestare supporto ai Sindaci lombardi nelle valutazioni circa l’opportunità di adottare misure in merito ai limiti di accensione degli impianti termici.

La decisione di posticipare l’accensione con ordinanza sindacale è stata presa in considerazione delle “condizioni di alta pressione che favoriscono notoriamente l’accumulo del particolato e di altre sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera. Gli impianti termici a uso civile rappresentano una non trascurabile fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, pertanto una riduzione del periodo di funzionamento per la climatizzazione invernale, nonché dell’utilizzo giornaliero e delle temperature massime ambientali, sono da ritenersi misure idonee al contenimento delle emissioni nocive”.

QUI L’ORDINANZA