Impianti termici: programmate oltre 12.500 ispezioni fino al 2029

Investimento di oltre 1,12 milioni di euro per le verifiche

Efficienza energetica, sicurezza degli impianti e tutela della qualità dell’aria

LECCO – La Provincia di Lecco ha programmato anche per i prossimi anni l’attività di controllo degli impianti termici presenti sul territorio di competenza provinciale, con esclusione del Comune di Lecco (che, come da normativa, provvede autonomamente superando i 40 mila abitanti), confermando il proprio impegno a tutela dell’ambiente, della qualità dell’aria e dell’uso efficiente dell’energia.

L’attività rientra tra le funzioni attribuite alla Provincia dalla normativa regionale in materia di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici. I controlli saranno effettuati attraverso verifiche documentali e mediante ispezioni in loco finalizzate ad accertare il rispetto degli obblighi di legge da parte dei responsabili degli impianti.

Per lo svolgimento di tali attività la Provincia ha aderito all’Accordo quadro regionale Aria 2025_418, promosso da Regione Lombardia per supportare gli enti competenti nelle attività di ispezione degli impianti termici. Il servizio è stato affidato alla società New Energy Company Nec srl, aggiudicataria del lotto territoriale relativo alla Lombardia Nord.

La programmazione riguarda le stagioni termiche 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 e nel triennio prevede l’esecuzione di oltre 12.500 ispezioni complessive sugli impianti presenti nel territorio provinciale. Il valore dell’affidamento ammonta a 1.123.615,89 euro, Iva compresa, con durata fino al 31 luglio 2029. In aggiunta alle ispezioni in loco sono previsti, nel medesimo periodo, anche 9.000 controlli documentali.

“L’attività di controllo ha l’obiettivo di verificare l’efficienza energetica degli impianti termici, accertare il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione e contribuire alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera – fanno sapere dall’ente -. Impianti correttamente gestiti e mantenuti consentono infatti di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ridurre gli sprechi e limitare l’impatto ambientale derivante dai sistemi di riscaldamento”.

Le ispezioni effettuate hanno anche un notevole risvolto sulla sicurezza, attraverso la verifica dell’idoneità dei locali e delle condizioni di esercizio degli impianti: “Le ispezioni sono uno strumento importante per promuovere una maggiore consapevolezza sull’utilizzo razionale dell’energia e per favorire comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e degli operatori del settore. Con questa programmazione pluriennale si conferma la volontà di assicurare la continuità di un servizio essenziale per il territorio, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria, alla sicurezza degli impianti e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale perseguiti a livello regionale e nazionale”.