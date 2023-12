In 200 al Galà degli Auguri della Fondazione Mission Bambini

Sara Modena: “Grazie a questa meravigliosa comunità di Volontari, nel 2024 apriremo la Casa Cuore di Bimbi”

Beppe Mambretti: “Abbiamo scelto di difendere i diritti dei bambini perché pagano sempre le colpe dei grandi”

ERBA – Venerdì 15 dicembre, presso la sala Porro del centro Lario Fiere di Erba, si è tenuta la cena del Galà degli Auguri della Fondazione Mission Bambini, organizzata dai volontari di Lecco, Como e Monza Brianza. Quasi 200 i partecipanti che hanno gustato l’ottimo menù proposto da cuochi professionisti. Ad allietare la serata un quartetto musicale Misty Lady.

L’evento è stato l’occasione per fare il punto dei progetti realizzati dalla Fondazione nel 2023. Primo fra tutti, il programma Cuore di Bimbi con le missioni all’estero per la prevenzione e la cura di cardiopatie infantili. In particolare, il 2023 è stato segnato dalla missione in Uganda che ha visto la partecipazione anche di Beppe Mambretti, storico volontario lecchese, e che ha consentito gli interventi cardiochirurgici di ben 9 bambini realizzati grazie alla professionalità del prof. Stefano Marianeschi, primario all’ospedale Niguarda di Milano e medico volontario della fondazione.

Numerosi poi gli interventi educativi in Italia e all’estero con l’attivazione di progetti rivolti alle situazioni più fragili. Inoltre, durante questo anno è stato attivato un gruppo di volontari di sostegno per i bambini cardiopatici e le loro famiglie che dall’estero giungono in Italia per essere operati. Un sostegno prezioso che consente alla famiglia di orientarsi nelle pratiche, ma anche di sentire quel calore e quell’affetto fondamentali nei momenti pre e post intervento. Infine, sono state proposte numerose iniziative sul territorio di Lecco, Como, Monza Brianza ma non solo, per consentire la raccolta di fondi necessari a sostenere questi importanti progetti.

Durante la serata condotta dal volontario Pietro Galli ha portato la sua testimonianza Mariadele Tavola, che insieme a suo padre Attilio, in settembre ha vissuto un’esperienza di tre settimane in Tanzania, nella regione del Kilimangiaro presso il Charity Village, struttura costruita grazie al sodalizio lecchese della “Carovana del sorriso” ETS, poi confluita in Mission Bambini.

La serata è continuata con l’intervento di Sara Modena, amministratore delegato della fondazione, che dopo aver ringraziato gli organizzatori ha lanciato la novità 2024: la realizzazione della “Casa Cuore di Bimbi” presso il padiglione 11 dell’ospedale Niguarda di Milano, un grande appartamento che ospiterà i famigliari dei bambini sottoposti ad interventi di cardiochirurgia, famigliari che verranno accolti e supportati dai volontari della fondazione stessa. Il finale con brindisi ed estrazione della sottoscrizione a premi è toccato a Beppe Mambretti che ha voluto ricordare “la scelta di servire i bambini, il loro diritto alla salute e all’istruzione perché i bimbi sono il nostro futuro e spesso e volentieri pagano le colpe dei grandi nelle guerre e nella società”.