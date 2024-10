In 4 mila alla Camminata Manzoniana, un altro grande successo

La partenza questa mattina dal piazzale delle Meridiane

Lungo il percorso allestite le tradizionali scene manzoniane, impegnati oltre 100 attori

LECCO – Tre percorsi, 11 scene teatrali, 100 attori coinvolti, oltre 4 mila partecipanti: sono i numeri dell’edizione 2024 della Camminata Manzoniana, storico appuntamento targato LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) che si è svolto oggi, domenica 6 ottobre.

Stessa formula, oramai collaudata e vincente, stesso grande entusiasmo: dopo lo spettacolo degli Sbandieratori, la camminata ha preso il via puntuale alle 8.30 dal Piazzale del Centro Commerciale ‘Meridiana’. Tre i percorsi possibili (5,5 km , 11 km e 20 km) alla scoperta dei luoghi Manzoniani, lungo i quali, grazie all’impegno de ‘Il filo teatro’ e di tante compagnie teatrali del territorio, sono state allestite le scene teatrali tratte dal romanzo di Alessandro Manzoni ‘I Promessi Sposi’. Uno spettacolo suggestivo e apprezzato dai tanti partecipanti alla Camminata, ma non solo.

A dare il via è stato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, anche lui iscritto alla Camminata: “Oggi è una giornata di festa e di bellezza, grazie a questa manifestazione avrete infatti l’occasione di vedere posti magnifici della nostra città. Grazie a Ltm, agli sponsor e a tutto lo staff che ha lavorato, e un grande grazie a voi per l’entusiasmo”.

Tra i numerosi gruppi presenti c’era anche ‘Uniti per le Donne di Lecco’, iniziativa lanciata da Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo, con tante altre associazioni del territorio (Rifiorire insieme di Milano, Officina donna Olgiate Molgora, Gruppo Uniti per le Donne di Lecco) per sensibilizzare e sostenere volte a prevenire la violenza di genere. 157 gli iscritti al gruppo, che hanno partecipato alla camminata con una bandana rossa.

La Camminata Manzoniana rientra nel Festival culturale Lecco Città dei Promessi Sposi che ha preso il via lo scorso 4 ottobre. QUI il programma

GALLERIA FOTOGRAFICA