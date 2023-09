In 500 alla “Camminata sull’acqua” promossa da “Agatha in cammino”

La seconda edizione di questa camminata è stata dedicata a Maria Adolfa Spinelli

ANNONE BRIANZA – 500 partecipanti alla “Camminata sull’acqua” promossa dall’associazione “Agatha in cammino” che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno attraverso molteplici attività.

La manifestazione, inserita nel circuito Fiasp, si è tenuta nel pomeriggio di ieri, sabato. con partenza da Villa Cabella di Annone Brianza. Prima dell’inizio, si è tenuto un breve momento introduttivo, con la presenza di tutti gli amministratori dei sei comuni patrocinanti l’iniziativa: il sindaco di Annone Patrizio Sidoti, il sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella, il sindaco di Oggiono Chiara Narciso, il vice sindaco di Ello Danilo Riva, il sindaco di Bosisio Andrea Colombo e il sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi. Tutti loro hanno preso la parola complimentandosi con l’associazione e hanno invitato i cittadini dei rispettivi comuni ad impegnarsi per la comunità attraverso il volontariato.

La seconda edizione di questa camminata è stata dedicata a Maria Adolfa Spinelli, che ha sostenuto l’associazione sin dalla costituzione, iscrivendosi e promuovendo il passaparola tra le sue conoscenze. Insegnante di lungo corso alla scuola primaria Calvino di Bosisio Parini, dove ha cresciuto generazioni di alunni, Adolfa Spinelli è improvvisamente venuta a mancare nel luglio 2022: Agatha in cammino ha voluto ricordare la sua vicinanza al gruppo sin dalla fondazione.

Sono stati circa 70 i volontari impegnati a vario titolo nella buona riuscita della manifestazione: il Cai Molteno, l’associazione alpini Garbagnate Monastero-Brongio, il gruppo Avis Annone Brianza, l’associazione volontari per Annone, Montura Store, il comune di Bulciago, i volontari di Agatha in cammino e cinque persone che hanno tracciato l’intero percorso: Italo Riva, Vincenzo Rigamonti, Marino Brenna, Giacomo Castelnuovo, Lino Sesana.

Gli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione sono Esselunga di Barzanò, Icam cioccolato Lecco e Fumagalli Danilo Srl frutta di Besana Brianza.

Famiglie, coppie, podisti, singoli camminatori e gruppi, a partire dalle 15 si sono avviati lungo il percorso campestre e boschivo con la possibilità di scegliere tra la passeggiata da 6 chilometri o quella più lunga di 13 chilometri che coinvolgeva anche parte del comune di Oggiono.

La presidente dell’associazione, al termine della giornata, ha commentato: “Siamo felici di aver visto tornare alla camminata tante persone che avevano aderito lo scorso anno e di aver incontrato nuovi partecipanti: tra le nostre attività c’è quella di occuparsi del benessere e cosa può essere più semplice di una camminata, magari in compagnia, per prenderci cura della nostra salute? Grazie davvero a tutti i partecipanti e alle persone che mi sono vicine in questa missione: Nicoletta Corti, Anita Mottura, componenti del direttivo e Michela Mauri, giornalista che ci affianca nell’attività di ufficio stampa”.

Il prossimo appuntamento di Agatha in cammino è già fissato: sabato 30 settembre, al cineteatro di Sirone, verrà proposto lo spettacolo teatrale “le cinque stagioni”, una commedia al femminile della compagnia teatrale “I gatti neri”, sotto la regia di Iole Trischitta e con le musiche di Pietro Pozzi.