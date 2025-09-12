In arrivo nuovi Vigili del Fuoco a Lecco, FdI: “Più sicurezza per il territorio”

4 nuovi pompieri entreranno a fare parte del Comando di Lecco

Zamperini: “Risposta tangibile ai bisogni di sicurezza e protezione civile”

LECCO – Nei prossimi giorni 4 nuovi Vigili del Fuoco entreranno a far parte del Comando provinciale di Lecco, rafforzando in modo concreto il presidio di sicurezza e soccorso sul territorio.

“Questo rafforzamento dell’organico rappresenta una risposta tangibile ai bisogni di sicurezza e protezione civile dei cittadini lecchesi – dichiara il Consigliere regionale Giacomo Zamperini – ed è un segnale positivo per l’intero territorio, che conferma l’impegno istituzionale verso il potenziamento dei presidi essenziali per la sicurezza pubblica. È un’ottima notizia che si aggiunge alla conferma che, pur tra le complessità burocratiche, il progetto della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco prosegue il suo iter. Un passo alla volta, stiamo costruendo le condizioni per un sistema di emergenza sempre più efficiente.”

Alessandro Negri, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, aggiunge:

“Esprimo grande soddisfazione per l’arrivo di 4 nuovi Vigili del Fuoco a Lecco. È un risultato concreto che dimostra come il Governo Meloni stia investendo nella sicurezza dei nostri cittadini e nel rafforzamento di presidi fondamentali per il territorio. Un ringraziamento al Presidente Giorgia Meloni, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Emanuele Prisco per l’impegno e l’attenzione verso la nostra provincia.”