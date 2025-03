‘In AUT: creare spazi, coltivare legami’: una giornata dedicata alla consapevolezza dell’autismo

Tante iniziative in programma il 5 aprile

Il dottor Martinelli: “Facciamo conoscere le iniziative volte all’inclusione messe in campo”

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, la Struttura Complessa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’ASST Lecco, che coordina il progetto IN AUT Inclusione AUTonomia, propone “In AUT: creare spazi coltivare legami”, una serie di eventi per sabato 5 aprile aperti alla cittadinanza, in collaborazione con il Comune di Lecco, la Provincia di Lecco, il Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco e le Associazioni Datoriali (Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco Sondrio, Confartigianato Lecco).

Durante la giornata sono previsti tre momenti: al mattino dalle ore 9 alle ore 13 l’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco (via Previati, 1C) ospiterà il convegno “In AUT: progetti condivisi per l’autismo sul nostro territorio” (ingresso libero).

Al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17 spazio al Laboratorio interattivo per adulti “Luoghi Comuni o luoghi sicuri?”, condotto da Brianza Autistica, Collettivo impegnato nella diffusione del paradigma della neurodiversità fondato e diretto da persone autistiche. Il Laboratorio si terrà sempre presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco con ingresso su prenotazione scrivendo a brianza.autistica@gmail.com.

La giornata si concluderà alle ore 21 presso l’Auditorium del Centro civico Sandro Pertini a Lecco in via Dell’Eremo 28, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Fratelli in fuga” (di M. Bàbuin, A. Abbruzzese, L. Busnengo, A. Fardella – Santibriganti Teatro), che racconta le avventure di due fratelli, di cui uno con disturbo dello spettro autistico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

“La giornata, intitolata “In AUT: creare spazi coltivare legami”, intende far conoscere le azioni in atto promosse da IN AUT volte all’inclusione di minori e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico nel contesto cittadino e sociale ed approfondire le risorse, presenti nel territorio, sia istituzionali sia associative” ha commentato Ottaviano Martinelli, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e Direttore SC Neuropsichiatria infanzia ed adolescenza ASST Lecco durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative che si è svolta questa mattina, giovedì, in Ospedale. “Sono molto contento della presenza al nostro fianco del Comune di Lecco, a testimonianza dell’importanza di lavorare insieme per costruire spazi di comunità dove poter accogliere non solo le persone con disturbi dello spettro autistico ma anche le loro famiglie – ha continuato Martinelli – queste nostre iniziative stanno iniziando ad avere eco anche a livello regionale e nazionale: domani, venerdì, saremo infatti a Rimini ad un importante convegno sull’autismo mentre Regione ci ha invitati ad un workshop specifico. Colto l’occasione per ringraziare tutta l’equipe del dipartimento per il lavoro svolto”.

“La Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo rappresenta un’occasione fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente alle patologie dello spettro autistico e alle sfide quotidiane che i pazienti e i loro familiari affrontano – ha aggiunto il direttore sociosanitario di Asst Lecco Gianluca Peschi – È una giornata che invita alla riflessione e all’azione, promuovendo maggiore inclusione e comprensione. Ancora una volta il progetto In AUT propone iniziative di carattere artistico di particolare valore che si aprono al territorio; sono altresì certo che esse verranno accolte con lo stesso entusiasmo con cui era stato accolto il concerto dell’Orchestra Invisibile lo scorso autunno”.

Soddisfatti delle iniziative anche gli assessori del Comune di Lecco Emanuele Manzoni (Welfare) e Simona Piazza (Cultura e Coesione Sociale). “Il modo di lavorare che stiamo portando avanti è sicuramente vincente anche se dobbiamo dirci con franchezza che il percorso è ancora lungo – ha detto Manzoni – al centro non solo i bisogni specifici delle persone con disturbo dello spettro autistico ma anche uno sguardo alla comunità, al contesto che deve accogliere ed includere. La disabilità è un limite solo quando la società non è preparata ad accoglierla adeguatamente, per questo abbiamo pensato, con i tre ambiti (Lecco, Merate e Bellano) a momenti di aggregazione più ampi”. L’assessore ha ricordato l’iniziativa in programma per il 6 aprile alla Open Cascina a Fuentes (Colico) con laboratori a cura di persone con disabilità.

L’assessore Simona Piazza ha ricordato la rassegna ‘La Cultura per il Sociale’ nata proprio con l’intento di sostenere questo percorso. E, sempre nell’ottica di favorire spazi concreti in cui poter esprimersi, ha annunciato una bella novità: “Saranno attivati dei percorsi teatrali per ragazzi con disturbi dello spettro autistico che potranno poi esibirsi nella rassegna la cui programmazione verrà condivisa in autunno – ha detto Piazza – credo che queste iniziative dimostrino quanto Lecco sia un ambiente attento, con una comunità capace di creare legami” ha concluso.

QUI LA LOCANDINA (progetto grafico di Ella Zagni)