Progettazione, sperimentazione pratica e relazioni al centro del percorso che avvicina i ragazzi al mondo universitario

Il laboratorio propone attività di learning by doing

LECCO – È partita una nuova edizione di In Maker, il laboratorio promosso dal Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco in collaborazione con il progetto IN AUT del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASST di Lecco. Sono 24 gli studenti iscritti, provenienti da diverse scuole superiori del territorio, che prenderanno parte a un percorso dedicato alla progettazione, alla sperimentazione pratica e alla crescita personale.

L’iniziativa era stata presentata durante un incontro rivolto a ragazzi e famiglie, che hanno avuto l’occasione di conoscere le attività e ascoltare le esperienze dei quattro peer tutor della precedente edizione. Per il Politecnico erano presenti Monica Pozzi e Gabriele Viscardi, conduttori del laboratorio, mentre per ASST Lecco ha partecipato Arianna Ravo, referente del progetto IN AUT.

I tutor hanno raccontato le attività realizzate, ma soprattutto le relazioni costruite e le competenze maturate durante l’esperienza. Tra le testimonianze, una frase ha restituito il valore del percorso: “Questo progetto mi ha permesso di immaginare di poter frequentare l’università e oggi, se penso al futuro, mi sento più tranquilla”.

Il laboratorio si basa sul metodo del learning by doing, ovvero l’apprendimento attraverso il fare. Le attività di progettazione, creatività e sperimentazione diventano occasioni per sviluppare autonomia, capacità di risolvere problemi e collaborazione, valorizzando il contributo di ogni partecipante nella realizzazione di un obiettivo comune.

In Maker rappresenta anche un’opportunità di orientamento: avvicinarsi al contesto universitario, sperimentarne strumenti e modalità di lavoro e scoprire interessi e attitudini può aiutare i ragazzi a riconoscere le proprie capacità e a immaginare possibili percorsi formativi e professionali. Un avvicinamento graduale e accompagnato, che permette di familiarizzare con nuovi ambienti e considerarli tra le opportunità per il futuro.

La collaborazione tra Politecnico e ASST Lecco mette in dialogo competenze universitarie, educative e sociosanitarie, creando occasioni di incontro e partecipazione tra giovani provenienti da diverse realtà scolastiche. L’inclusione prende forma attraverso esperienze condivise e relazioni, in contesti nei quali ciascuno possa mettersi alla prova e sentirsi parte di un gruppo.

Con la nuova edizione, In Maker rinnova così il proprio impegno nel proporre ai giovani del territorio occasioni di apprendimento, orientamento e crescita. Perché fare insieme non significa soltanto costruire qualcosa, ma anche scoprire nuove possibilità per sé e per il proprio futuro.