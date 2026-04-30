In pensione dopo oltre 43 anni nella stessa azienda: festa alla A. Ferrari per Davide Invernizzi

Dal 1° maggio lo storico collaboratore sarà ufficialmente in pensione

Il saluto dei vertici dell’azienda e dei colleghi di una vita: “E’ stato emozionante”

LECCO – E’ stata un giornata di festa quella di ieri, mercoledì 29 aprile, nell’azienda Adelchi Ferrari di La Valletta Brianza dove i vertici e i colleghi hanno salutato Davide Invernizzi, storico collaboratore che dal 1° maggio sarà ufficialmente in pensione dopo 43 anni e un mese di lavoro, tutti trascorsi all’interno della storica azienda.

“Quando ho cominciato la sede era in via Tubi a Lecco, poi il trasferimento sempre a Lecco ma in corso Carlo Alberto. Dagli inizi degli Anni 2000 lo spostamento nel grande stabilimento di Verderio e negli ultimi anni a La Valletta Brianza – ha raccontato Invernizzi -. Ringrazio Valentina Ferrari e tutti i colleghi per il caloroso saluto che mi è stato riservato, dopo una vita di lavoro è stato davvero emozionante”.

Davide Invernizzi, lecchese doc, era il dipendente più “vecchio” per anzianità di servizio nell’azienda oggi guidata da Valentina Ferrari (figlia dello storico imprenditore Adelchi Ferrari), che produce cerniere e accessori per mobili. Per Davide Invernizzi comincia una seconda vita che non sarà certo di riposo, da capogruppo degli Alpini di Acquate, assicura lui stesso, sembra che l’agenda sia già fitta di impegni…