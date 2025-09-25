In Piazza Garibaldi premiati oltre 80 ‘Talenti Sportivi’ lecchesi

Consegnati dal Comune di Lecco i riconoscimenti agli atleti di 12 associazioni sportive

“Siete la parte più bella della comunità”. Applausi per il ginnasta della Gal Lorenzo Bonicelli, in riabilitazione dopo un grave infortunio

LECCO – Anche quest’anno, durante la “Settimana europea dello sport” l’Amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento agli atleti delle Asd e Ssd di Lecco che nella stagione sportiva 2024/2025 hanno contribuito a tenere alto l’onore sportivo della Città raggiungendo obiettivi importanti per il loro percorso di crescita e formazione.

La cerimonia si è svolta giovedì pomeriggio in Piazza Garibaldi. Nonostante la pioggia, non è mancato l’entusiasmo dei tanti atleti presenti con i loro allenatori e le loro famiglie. 85 quelli premiati con la targa ‘Talento sportivo’, rappresentanti di ben 12 associazioni: Asd Dinamic Karate (Karate e Parakarate), Asd Oltretutto 97, ASD Circolo Scacchi Boris Spassky (premiata anche con una targa per i 40 anni di fondazione), Asd Tennis Club Lecco, Asd Società Canottieri Lecco (premiata con una targa per i 130 anni di fondazione), ASD Badminton & Croquet Lecco (premiata con una targa per i 35 anni di fondazione), Asd Falchi Lecco, Gs Mario Corti 1959, Asd Osvaldo Zanetti 1948, Asd Atletica Lecco, Asd Polisportiva Futura 96 e Asd Ghislanzoni Gal.

Ad accogliere e premiare gli atleti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni insieme all’assessore allo Sport Emanuele Torri (la serata è stata condotta da Gianluca Cine Corti): “Con questa iniziativa – ha detto il sindaco – vogliamo ringraziare prima di tutto voi, ma anche i vostri allenatori e le vostre famiglie che contribuiscono a coltivare i talenti. Siete la parte più bella della comunità”. “E’ bello e significativo vedere sul palco atleti di diverso livello ma accomunati dalla più autentica passione per lo sport. Grazie, ci fate emozionare”. Presente al momento anche il presidente del CSI di Lecco Pietro Gatto che ha ricordato il primato della città e della Provincia di Lecco negli indici di sportività (20esimo posto in Italia).

Durante le premiazioni è salita sul palco Silvia Villa, presidente del Soroptimist Club Lecco, che ha ricordato la carta etica creata dalle donne sportive del sodalizio e che il Comune di Lecco si è impegnato a firmare: “Nello sport lecchese le donne hanno sempre avuto un peso importante, vogliamo continuare ad omaggiarle e sostenerle con questo piccolo ma allo stesso tempo grande gesto” ha detto.

Insieme ai riconoscimenti di Talenti Sportivi sono state consegnate alcune targhe di merito: alla squadra del Tennis Club Lecco capitanata da Luca Bonacina per aver raggiunto la finale nel Play Off Promozione ed essere stati ripescati per il campionato di serie A2 che inizierà il prossimo 5 ottobre; all’Asd Polisportiva Futura 96 per la promozione in 2^ categoria FIGC e alle squadre della Ghislanzoni Gal per i risultati di rilievo raggiunti nei diversi campionati.

Durante la consegna delle targhe emozione ed applausi per Lorenzo Bonicelli, il ginnasta vittima di un brutto infortunio agli anelli durante le Universiadi in Germania lo scorso luglio (leggi qui). Il recupero dell’atleta di Abbadia Lariana continua, pur lento: la Gal e Lecco fanno il tifo per lui.

