In tanti allo spettacolo pirotecnico che chiude la “Festa del Lago e della Montagna”

Tante persone hanno affollato il lungolago di Lecco per il gran finale della “Festa del Lago e della Montagna”

LECCO – Una folla numerosa e festante ha affollato il lungolago di Lecco per l’evento conclusivo della “Festa del Lago e della Montagna”, organizzatro da LTM Lecco Turismo Manifestazioni in collaborazione con il Comune di Lecco, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina. Complice una serata estiva dal meteo perfetto e un’atmosfera particolarmente suggestiva, migliaia di persone – lecchesi e turisti – si sono radunate per assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo sopra il lago.

Una chiusura all’altezza di una manifestazione che da anni celebra l’identità profonda di Lecco, stretta tra l’abbraccio del Lario e la maestosità delle sue montagne. Un legame, quello tra la città e il suo paesaggio, che si rinnova ogni anno attraverso questo appuntamento, capace di coinvolgere generazioni diverse e di richiamare l’orgoglio di una comunità.

Il gran finale si è tenuto domenica sera, con un evento che ha restituito tutta la magia di Lecco: il lungolago si è riempito di famiglie, giovani, coppie, anziani, turisti. Un pubblico variegato ma unito dallo stesso desiderio di vivere un’esperienza collettiva, fatta di emozione e bellezza.

Come da tradizione, poco dopo le 22.30, il cielo si è acceso di luci e colori. Lo spettacolo pirotecnico sul lago, atteso da tutti, ha regalato venti minuti di stupore, tra riflessi sull’acqua e applausi spontanei. Un momento capace di far dimenticare, per qualche istante, la frenesia quotidiana, ricordando a tutti quanto può essere potente la semplicità di un rito condiviso.

La “Festa del Lago e della Montagna” si conferma così non solo come evento di calendario, ma come simbolo di appartenenza e di memoria collettiva. Un’occasione per ritrovarsi, riconoscersi e, perché no, meravigliarsi ancora una volta del proprio territorio.

Si ringrazia tutti coloro che hanno mandato le immagini, tra cui Alessia Lombardini