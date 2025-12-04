Inaugurata la 14ª edizione della mostra dei presepi: quasi 60 opere per adulti e bambini

L’esposizione sarà visitabile in Torre Viscontea da venerdì 5 dicembre a domenica 11 gennaio

Il presidente di Aiap Angelo Bonazzola: “Il presepe può essere un’opera d’arte”

LECCO – È stata ufficialmente inaugurata la quattordicesima edizione della mostra dei presepi e diorami promossa dall’Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con il Simul.

Durante la presentazione che si è svolta oggi, a Palazzo delle Paure, Barbara Cattaneo, Direttrice del Sistema Museale Urbano Lecchese, ha dichiarato: “Si tratta di un appuntamento importante per la città. La mostra si è tenuta per anni a Villa Manzoni, e ora torna per la seconda volta alla Torre Viscontea”.

Quest’anno, la mostra ospita quasi 60 opere tra presepi e diorami. Al piano terra, sono stati mantenuti, dato il successo dello scorso anno, presepi alti al massimo 80 cm per favorire una visibilità ottimale anche ai bambini. Presso lo scalone di ingresso è inoltre presente una scenografia ispirata ai presepi tirolesi.

La vicesindaco Simona Piazza ha quindi spiegato: “Stiamo aprendo un momento di riflessione prima del Natale. Quella dei presepi è una tradizione che portiamo avanti grazie al lavoro di Aiap e dei volontari, persone legate al tema del Natale e alla volontà di creare un momento di incontro, scambio e crescita. Abbiamo scelto la Torre Viscontea anche per portare la mostra più vicina ai cittadini e ai turisti”.

L’entusiasmo e la soddisfazione per i risultati ottenuti grazie agli sforzi degli appassionati sono traspariti anche dalle parole di Angelo Bonazzola, presidente dell’associazione Aiap sede di Lecco: “La mostra dell’anno scorso è stata la più visitata, con quasi 13.000 visitatori, e questo è un segno che il presepe è ancora apprezzato dalle persone. Ci sono stati anche tanti primi visitatori che non avevano mai visto una mostra e che non si aspettavano qualcosa di così bello. Per noi credenti il presepio è un atto di fede e per chi non crede è una tradizione culturale. Noi ci impegniamo per renderlo anche opera d’arte.”

In occasione dell’apertura della mostra, è intervenuto anche il presidente nazionale di Aiap Giuseppe Putto Caussono: “Questo evento è di grande importanza spirituale e culturale e contribuisce ogni anno all’atmosfera natalizia della città. Le opere, oltre ad essere creazioni artistiche, rappresentano la venuta di una luce che ci auguriamo diffonda pace e serenità a tutti”.

Tra i presenti, per l’occasione, il prefetto Paolo Ponta, il comandante provinciale della guardia di finanza Colonnello Massimo Ghibaudo, il comandante dei Carabinieri Colonnello Nicola Melidonis e Nicolò Donati, archeologo e conservatore del Simul.

La mostra è gratuita e sarà aperta al pubblico tutti i giovedì dalle 10 alle 13 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.