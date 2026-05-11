Inaugurata la motonave ibrida “Olimpia”, Salvini rilancia gli investimenti sulla navigazione del Lario

La nuova imbarcazione, gemella della motonave “Ambrosiana” inaugurata nel settembre 2025, entrerà in servizio durante la stagione estiva sul Lago di Como, portando a 101 il numero complessivo delle unità della flotta della Gestione Governativa Navigazione Laghi.

“Olimpia” è un’imbarcazione a propulsione ibrida elettrica-diesel lunga 35 metri, con una capacità di 350 passeggeri, di cui 261 seduti, dotata di salone climatizzato, area ristoro, spazi per biciclette e prese di ricarica per e-bike, oltre ad ampie aree esterne coperte e scoperte.

Nel corso della cerimonia, preceduta dalla benedizione dal prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, il ministro Salvini ha definito la nuova motonave “la vera alternativa green per turisti, pendolari e lavoratori”, sottolineando come il potenziamento della navigazione lacustre rappresenti una risposta concreta anche ai problemi di viabilità del territorio.

“Il Green non si raggiunge con vincoli, tasse e obblighi, ma dando ai cittadini delle alternative”, ha dichiarato Salvini. “In precedenza la Navigazione Laghi non ha mai avuto un piano di investimenti e potenziamento come questo”.

Il ministro ha ricordato come l’investimento complessivo sul territorio lariano superi i 100 milioni di euro tra rinnovo della flotta, infrastrutture e cantieri. “Questa è la seconda motonave, ci sarà un nuovo cantiere a Dervio e stiamo investendo più di 100 milioni di euro tra Lecco e Como”, ha spiegato.

Tra gli interventi citati anche il rafforzamento del personale e dei servizi di sicurezza. “Decine di assunzioni tra Lecco e Como, altri cantieri in preparazione e il presidio fisso della Guardia Costiera anche sul Lago di Como e sul Lago di Lecco significano più sicurezza sia per chi lavora che per i turisti”, ha affermato Salvini.

Il Gestore Governativo Pietro Marrapodi ha parlato del trasporto pubblico lacustre come di “un asset strategico” sul quale il Ministero sta investendo per trasformare il lago “in una vera e propria autostrada alternativa agli spostamenti veicolari”.

Secondo Marrapodi, solo nel 2026 sono previsti bandi per oltre 23 milioni di euro destinati al refitting e al rinnovamento della flotta, oltre all’avvio entro l’anno dei lavori di riqualificazione del cantiere navale di Dervio. Interventi che rientrano nel Piano industriale 2024-2029 della Navigazione Laghi, con investimenti complessivi superiori ai 117 milioni di euro tra flotte, infrastrutture e digitalizzazione.

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche il sottosegretario Alessandro Morelli, che ha spiegato l’origine del nome scelto per la nuova imbarcazione attraverso un sondaggio pubblico. “Olimpia nasce dalla grande partecipazione che le Olimpiadi hanno generato sul territorio”, ha dichiarato. “Per la prima volta nella storia dei Giochi la fiaccola olimpica ha attraversato i grandi laghi, compreso il Lario. È stato un evento storico che ha lasciato un segno importante”.

Secondo Morelli, le Olimpiadi hanno rappresentato “un acceleratore di investimenti pubblici e privati”, contribuendo a migliorare la qualità delle infrastrutture e della vita del territorio.

Nel suo intervento Salvini ha infine sottolineato il ruolo strategico della navigazione anche per il futuro della mobilità lariana. “Se pensiamo alle frane che spesso bloccano la viabilità, avere un’alternativa in acqua è fondamentale”, ha osservato. “Lavorare su pontili, imbarcaderi e manutenzione renderà il Lago di Como non solo il lago più bello del mondo, ma anche il più sicuro”.