Incendio al nido di Bonacina, il sindaco convoca le famiglie: “Troveremo un’alternativa”

Si lavora per trovare un’alternativa che consentirà di avviare il servizio il prossimo autunno

Riunione con le famiglie lunedì. Boscagli: “Stiamo lavorando concretamente per dare risposta alle esigenze”

LECCO – Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale per affrontare le conseguenze dell’incendio che giovedì ha gravemente danneggiato il nuovo asilo nido di Bonacina, la struttura che avrebbe dovuto ampliare l’offerta dei servizi per la prima infanzia in città. Il rogo, sviluppatosi sul tetto dell’edificio mentre erano in corso i lavori, ha provocato ingenti danni alla copertura, rendendo necessario ripensare tempi e modalità di avvio del servizio.

Il confronto è in corso e il sindaco Filippo Boscagli ha reso noto di avere convocato le famiglie coinvolte (32 quelle che avrebbero dovuto beneficiare del servizio da ottobre, 17 quelle già contattate per i colloqui conoscitivi) per fare il punto sulla situazione e individuare possibili soluzioni a tutela delle famiglie coinvolte. L’incontro sarà lunedì prossimo, 22 giugno.

Il primo cittadino ha ribadito l’impegno concreto del Comune affinché venga garantito il servizio ai bambini attualmente in lista di attesa, evitando che i genitori siano costretti a cercare altre soluzioni: “L’obiettivo è dare risposta alle esigenze delle famiglie, stiamo lavorando congiuntamente e concretamente per trovare un’alternativa da offrire” ha dichiarato Boscagli.

L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di assicurare una risposta alle decine di famiglie che avevano già presentato domanda di iscrizione al nuovo nido, denominato “Archimede”, la cui apertura era prevista nel mese di ottobre.